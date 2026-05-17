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El presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, respondió este domingo a las declaraciones del líder de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, y aseguró que las decisiones adoptadas por el organismo electoral “ya están tomadas” y son “inapelables”.
El presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, respondió este domingo a las declaraciones del líder de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, y aseguró que las decisiones adoptadas por el organismo electoral “ya están tomadas” y son “inapelables”.
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Durante una conferencia de prensa realizada tras la proclamación nacional de resultados de la elección presidencial, Burneo afirmó que cualquier solicitud presentada por ciudadanos u organizaciones políticas será atendida conforme al ordenamiento jurídico, aunque ello no implicará cambios en las resoluciones ya emitidas por el pleno del JNE.
“Las decisiones en torno a esta etapa ya están tomadas, son inapelables. [...] Cualquier pedido que se formule va a ser materia de una respuesta, pero no va a cambiar en nada las decisiones que hemos tomado como pleno”, manifestó.
El titular del organismo electoral también respondió a las expresiones de agrupaciones políticas que habrían fijado plazos o ultimátums para exigir pronunciamientos del ente electoral. En ese sentido, remarcó que el JNE actúa con independencia y autonomía en la toma de decisiones.
“Nosotros tomamos las decisiones conforme a los tiempos que tiene el Pleno y con independencia, profesionalismo y objetividad. No estamos presionados ni nos sentimos presionados bajo ninguna circunstancia ni por nadie”, enfatizó.
Asimismo, Burneo invocó a la ciudadanía y a las organizaciones políticas a mantener la tranquilidad y actuar con responsabilidad durante las siguientes etapas del proceso electoral.
“Invocamos la tranquilidad y el respeto de todos los que participan en los procesos electorales. Eso es democracia y también es la garantía de que la máxima autoridad electoral actuará en todo momento conforme a ley”, señaló.
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Finalmente, indicó que el JNE evaluará, bajo el principio de neutralidad, las declaraciones realizadas en torno al proceso electoral, aunque evitó adelantar posibles medidas o pronunciamientos adicionales.
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