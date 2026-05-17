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Roberto Burneo asegura que el JNE no cederá a presiones políticas. (Foto: Captura de YT/Jurado Nacional de Elecciones)
Roberto Burneo asegura que el JNE no cederá a presiones políticas. (Foto: Captura de YT/Jurado Nacional de Elecciones)
Por Redacción EC

El presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, respondió este domingo a las declaraciones del líder de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, y aseguró que las decisiones adoptadas por el organismo electoral “ya están tomadas” y son “inapelables”.

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