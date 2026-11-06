El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) resolvió que los primeros regidores electos que hayan ejercido el cargo de alcalde durante el periodo municipal inmediato anterior no serán proclamados ni recibirán credenciales para asumir esa función en la gestión 2027-2030. La disposición fue anunciada este viernes por Yessica Clavijo, secretaria general del organismo electoral, tras la revisión de oficio de 427 proclamaciones de resultados de las Elecciones Regionales y Municipales 2026.

Clavijo explicó que la condición de primer regidor no habilita automáticamente a una persona para asumir la Alcaldía, por lo que quienes hayan ejercido ese cargo durante el periodo inmediatamente anterior no podrán acceder nuevamente a la función municipal mediante la sucesión ante una eventual suspensión o vacancia a partir de 2027.

“El JNE, velando por la Constitución, en aquellos casos en los cuales el primer o la primera regidora haya ejercido el cargo de alcalde o alcaldesa en el periodo inmediato anterior no será proclamado ni recibirá las credenciales para esta nueva gestión ”, señaló la secretaria general.

La funcionaria precisó que, en la resolución que será publicada, se han identificado seis casos en los que se corregirá lo establecido inicialmente por los Jurados Electorales Especiales (JEE).

Asimismo, indicó que las personas que se encuentren en esta situación no podrán recibir credenciales ni ejercer el cargo de alcalde. En su lugar, asumirá la función el siguiente regidor hábil de la misma fórmula electoral.

“El JNE va a velar porque se cumpla la Constitución. Aquellos ciudadanos que hayan ejercido el cargo en el periodo anterior (y que) hayan postulado como regidores, no pueden recibir la credencial ni ejercer el cargo. Asumirá el cargo la siguiente persona regidor hábil de esa fórmula”, manifestó Clavijo.

JNE impedirá que exalcaldes asuman nuevamente la Alcaldía mediante sucesión en el periodo 2027-2030. (Foto: Cesar Bueno@photo.gec)

La secretaria general del JNE también informó que este primer pronunciamiento establece los criterios que se aplicarán en las siguientes revisiones de oficio. Para ello, el organismo electoral prepara una segunda resolución que comprenderá poco más de 600 proclamaciones.

“En este primer grupo son 427 casos y ya se viene preparando una segunda resolución que tiene poco más de 600 proclamaciones y esperamos en noviembre completar la revisión de oficio”, indicó.

Clavijo agregó que los pronunciamientos de los Jurados Electorales Especiales pueden ser revisados por el JNE, tanto a través de apelaciones como mediante procedimientos de oficio. Precisó que las decisiones emitidas por el pleno del organismo electoral constituyen la última instancia y no son apelables.