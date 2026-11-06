Yessica Clavijo, secretaria general del organismo electoral. (Foto: Cesar Bueno@photo.gec)
Yessica Clavijo, secretaria general del organismo electoral. (Foto: Cesar Bueno@photo.gec)
Por Redacción EC

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) resolvió que los primeros regidores electos que hayan ejercido el cargo de alcalde durante el periodo municipal inmediato anterior no serán proclamados ni recibirán credenciales para asumir esa función en la gestión 2027-2030. La disposición fue anunciada este viernes por Yessica Clavijo, secretaria general del organismo electoral, tras la revisión de oficio de 427 proclamaciones de resultados de las Elecciones Regionales y Municipales 2026.

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