Rafael López Aliaga postula como primer regidor a la alcaldía de Lima por Renovación Popular.
Rafael López Aliaga postula como primer regidor a la alcaldía de Lima por Renovación Popular.
Por Redacción EC

El Pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) declaró fundada la apelación presentada por Renovación Popular contra la decisión que había declarado improcedente la inscripción de las candidaturas de Rafael López Aliaga, Guillermo Valdivieso Méndez y Mario Luna Ciudad para las Elecciones Municipales 2026.

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