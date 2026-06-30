El abogado del Gabinete de Asesores del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Jorge Valdivia, afirmó este martes que corresponde al Pleno del organismo emitir la decisión final en materia electoral, en medio del anuncio del excandidato presidencial Roberto Sánchez de acudir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para cuestionar el proceso electoral.

"Es el Pleno del JNE el que tiene el último y definitivo pronunciamiento con relación a la materia electoral. Es más, el proceso electoral concluye con la resolución de conclusión del proceso emitida por el Pleno del JNE“, sostuvo durante una conferencia de prensa.

"Cualquier ciudadano puede recurrir a la Corte a realizar un pedido y esta resolverá conforme a derecho, sea convencional o local“, manifestó.

No obstante, al ser consultado sobre los efectos de un eventual pronunciamiento de la Corte Interamericana, indicó que el proceso electoral peruano se rige por el principio de seguridad jurídica y por el cumplimiento de los plazos establecidos en el cronograma electoral.

"Hay ciertos principios, como la seguridad jurídica en nuestro país, en donde los cronogramas electorales se cumplen tal como los hitos señalados. Una vez realizada la proclamación de resultados, la entrega de credenciales e inclusive la declaración de conclusión del proceso, el proceso se ha terminado y no se pueden retrotraer esas etapas “, precisó.

En otro momento, Valdivia confirmó que el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones mantiene como fecha prevista el próximo 3 de julio para realizar el Acta General de Proclamación de Resultados de la segunda elección presidencial.

“Si se puede adelantar, se va a adelantar, pero todavía continuamos con esa fecha programada prevista para el 3 de julio“, indicó.

Por otro lado, Valdivia informó que este martes se desarrollan las proclamaciones descentralizadas de los Jurados Electorales Especiales de Lima Centro 2, Coronel Portillo, Huancavelica, Piura 2 y Tumbes, mientras que la correspondiente al JEE de Huánuco se realizará mañana miércoles 1 de julio, con lo que culminarán las proclamaciones descentralizadas previas a la proclamación nacional de resultados.