Jorge Valdivia, abogado del Gabinete de Asesores del JNE. (Foto: GEC)
Jorge Valdivia, abogado del Gabinete de Asesores del JNE. (Foto: GEC)
Por Redacción EC

El abogado del Gabinete de Asesores del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Jorge Valdivia, afirmó este martes que corresponde al Pleno del organismo emitir la decisión final en materia electoral, en medio del anuncio del excandidato presidencial Roberto Sánchez de acudir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para cuestionar el proceso electoral.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo: