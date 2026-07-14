La Junta Nacional de Justicia (JNJ) realizó este martes la entrevista personal a Carlos Martín Eulalio Loyola Escajadillo, único postulante que continúa en carrera en el concurso público para seleccionar y nombrar al próximo jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

La diligencia se desarrolló en la Sala de Actos de la JNJ y estuvo encabezada por la presidenta de la institución, María Teresa Cabrera Vega. Durante la sesión, Loyola Escajadillo respondió las consultas y preguntas formuladas por los siete integrantes del Pleno, en la última etapa del proceso de selección.

La entrevista fue transmitida en vivo a través de las redes sociales de la JNJ como parte de las medidas de transparencia y publicidad establecidas para el concurso público.

De acuerdo con el cronograma reestructurado de la convocatoria, este mismo martes el Pleno de la JNJ procederá a la votación sobre el postulante, sustentando el sentido de cada uno de los votos emitidos.

Posteriormente, el puntaje alcanzado por Loyola Escajadillo será publicado en el Boletín Oficial de la Magistratura (BOM).

La JNJ señaló que el concurso busca garantizar la designación de un funcionario con capacidad técnica e idoneidad para fortalecer la institucionalidad democrática.