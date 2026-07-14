Carlos Loyola Escajadillo (Foto: JNJ)
Carlos Loyola Escajadillo (Foto: JNJ)
Por Redacción EC

La Junta Nacional de Justicia (JNJ) realizó este martes la entrevista personal a Carlos Martín Eulalio Loyola Escajadillo, único postulante que continúa en carrera en el concurso público para seleccionar y nombrar al próximo jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

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