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Piero Corvetto afrontará procedimiento disciplinario tras decisión de la JNJ. (Foto: Poder Judicial)
Piero Corvetto afrontará procedimiento disciplinario tras decisión de la JNJ. (Foto: Poder Judicial)
Por Redacción EC

La Junta Nacional de Justicia (JNJ) dispuso iniciar un procedimiento disciplinario contra Piero Alessandro Corvetto Salinas, exjefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), por la presunta comisión de una falta grave en el marco de las Elecciones Generales 2026.

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