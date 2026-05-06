La Junta Nacional de Justicia (JNJ) dispuso iniciar un procedimiento disciplinario contra Piero Alessandro Corvetto Salinas, exjefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), por la presunta comisión de una falta grave en el marco de las Elecciones Generales 2026.

La medida fue adoptada por unanimidad por el Pleno de la JNJ, luego de dar por concluida la Investigación Preliminar n.º 018-2026-JNJ. La decisión se sustenta en el Informe n.º 026-2026-GATRP-JNJ, que evaluó los hechos materia de indagación y determinó la pertinencia de avanzar hacia una etapa formal del proceso disciplinario.

Según precisó el organismo, la conclusión de la investigación preliminar no implica un adelanto de opinión sobre la responsabilidad del funcionario, sino el inicio de una fase en la que se garantizará el debido proceso y el derecho de defensa.

En ese sentido, la JNJ remarcó que no realiza procedimientos disciplinarios inmediatos o “exprés”, sino que asegura el respeto de los derechos fundamentales de los investigados, permitiéndoles presentar argumentos, así como ofrecer y producir pruebas.

Con esta decisión, la institución reafirmó su rol constitucional de supervisar y evaluar la conducta de altos funcionarios del sistema de justicia y de los organismos electorales, como la ONPE y el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), bajo los principios de legalidad, transparencia e independencia.

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