La Junta Nacional de Justicia (JNJ) remitió al Ministerio Público los hallazgos identificados durante la revisión del proceso de evaluación y ratificación de Piero Corvetto Salinas como jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

El Pleno de la JNJ aprobó por unanimidad enviar copia certificada de los actuados a la Fiscalía, a fin de que determine, dentro de sus competencias, si los hechos advertidos podrían configurar delitos contra la administración pública. Entre las figuras que deberán ser evaluadas se encuentran el peculado de uso y el aprovechamiento indebido del cargo.

El informe elaborado por la presidenta de la institución, María Teresa Cabrera Vega identifica, entre otros aspectos, cuestionamientos relacionados con la adquisición de un terreno destinado a convertirse en la futura sede institucional de la ONPE, así como con publicaciones y reconocimientos de la entidad que fueron incorporados como parte de los méritos personales presentados por Corvetto.

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Según el informe, la adquisición del terreno fue presentada durante el proceso de ratificación como un logro de gestión, pese a que no se evidenciaban resultados materiales concretos.

La JNJ también señala que desde 2022 ya existían denuncias públicas relacionadas con la compra del terreno y la falta de avances en el proyecto.

Otro de los aspectos revisados corresponde a reconocimientos entregados a la ONPE como institución, particularmente por asistencias técnicas, que fueron incluidos como méritos atribuibles personalmente a Corvetto. Para la JNJ, estos correspondían a actividades realizadas por el organismo electoral en el cumplimiento de sus funciones.

El informe también cuestiona que publicaciones de la Editorial ONPE fueran presentadas como producción personal dentro del proceso de evaluación. La JNJ considera que el anterior Pleno debió determinar con mayor rigor cuál fue la participación institucional en su elaboración y si se emplearon recursos humanos, materiales o logísticos de la entidad en beneficio del evaluado.

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Ratificación cuestionada

La JNJ también revisó la forma en que se produjo la ratificación de Corvetto. De acuerdo con el informe, el entonces jefe de la ONPE no alcanzó inicialmente la votación exigida legalmente para permanecer en el cargo.

Posteriormente, tras la reposición judicial de dos integrantes de la JNJ, el Pleno aprobó el recurso de reconsideración presentado por Corvetto y dispuso su ratificación. La revisión sostiene que esta nueva decisión se adoptó sin una valoración y análisis suficientemente rigurosos.

La JNJ señala además que en el expediente ya figuraban cuestionamientos sobre la gestión de Corvetto, los niveles de confianza ciudadana en la ONPE, informes de control, publicaciones, reconocimientos y la adquisición del terreno. Sin embargo, no encontró una motivación suficientemente rigurosa que explicara el cambio respecto de la decisión inicial.

Con la remisión de los actuados, corresponderá ahora al Ministerio Público evaluar los hechos señalados por la JNJ y determinar si existen elementos que justifiquen el inicio o desarrollo de acciones en el ámbito penal.