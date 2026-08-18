Existen irregularidades en la ratificación de Piero Corvetto como jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (Foto: ONPE)
Existen irregularidades en la ratificación de Piero Corvetto como jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (Foto: ONPE)
Por Redacción EC

La Junta Nacional de Justicia (JNJ) remitió al Ministerio Público los hallazgos identificados durante la revisión del proceso de evaluación y ratificación de Piero Corvetto Salinas como jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

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