El precandidato presidencial del Partido Aprista (PAP), Jorge del Castillo, afirmó que si bien tiene respeto por el comediante Carlos Álvarez, existe un gran “abismo” entre ser un “hombre de Estado” y las improvisaciones.

En entrevista con el programa “Tenemos Que Hablar” de El Comercio, el exlegislador se preguntó cuál es la trayectoria académica de Álvarez para ser candidato presidencial del partido País Para Todos.

“Álvarez no es político. No creo [que tenga chances]. La política debe ser para los políticos. No podemos hacer más improvisaciones. Le tengo un gran respeto, es un gran artista, pero de ahí a saltar a ser un hombre de Estado hay un gran abismo”, expresó.

“Yo le diría con respeto al señor Álvarez: ¿Qué estudió? ¿En qué se graduó? ¿Dónde trabajó? ¿Qué gestión pública o privada ha realizado? Uno tiene que mostrarse tal como es, exhibir su vida abiertamente, porque por eso uno entra a la política pública”, agregó.

Consultado sobre la gestión del presidente José Jerí, Del Castillo Gálvez señaló que ha empezado con algunas “acciones interesantes” desde el punto de vista de actitud, pero consideró que es muy pronto para sacar conclusiones.

“Ahora vamos a ver qué fondo tiene. A mí me preocupan dos cosas: si este caballero tiene la intención de trascender, de hacer algunas cosas bien o de seguir algunas directivas de los que lo llevaron allí”, subrayó.

“Si él piensa en esta última dimensión, creo que estaría perdiendo una oportunidad histórica. Espero que la sepa aprovechar por el bien del Perú. No le deseo mal, por el contrario, espero que tenga éxito”, añadió.

Finalmente, Jorge del Castillo remarcó que Jerí Oré tiene dos funciones principales: combatir la delincuencia y garantizar elecciones “limpias, libres y que el Gobierno no meta la mano en favor de los que lo llevaron allí”.