Jorge del Castillo, candidato al Senado por el APRA en las elecciones generales de 2026, denunció en el programa Siempre a las ocho, una serie de irregularidades en la conformación de las listas parlamentarias del partido, tras el proceso de elecciones internas, y cuestionó el accionar de la Comisión Política aprista.

Según indicó, luego de realizados los comicios internos, un grupo reducido de dirigentes decidió modificar los resultados, retirando a candidatos que habían ganado para colocar a personas que no participaron, perdieron o no fueron admitidas como postulantes.

“Para qué hemos hecho elecciones si después un pequeño grupo va a cambiar. Sacan a los que ganaron y ponen a los que perdieron, a los que no fueron candidatos, a sus parientes y amigos” , señaló.

Del Castillo mencionó directamente a miembros de la Comisión Política, precisando que esta fue presidida por el señor Tambini, quien —según dijo— modificó su propia ubicación en la lista. Asimismo, afirmó que otros dirigentes colocaron a familiares en puestos expectantes, pese a no haber sido elegidos. Indicó que, en total, seis candidatos electos fueron retirados de la lista de diputados para ser reemplazados por otros que no cumplían ese requisito.

“Ponen en riesgo este tema, es un atentado contra la estabilidad del partido. Después de la buena jornada electoral, malograrla con esto. Al final, en la lista de diputados han sacado a seis que estaban correctamente elegidos y ponen a otros seis que no fueron admitidos como candidatos, o no se presentaron, o habían perdido ”, recalcó.

El candidato al Senado cuestionó cambios en las listas tras las elecciones internas del APRA. (Foto: Captura de YT/Siempre a las ocho)

El exministro también cuestionó el rol del presidente de la Comisión Política, Mauricio Mulder, al señalar que no participó en las sesiones donde se habrían tomado estos acuerdos. Aseguró que nunca se informó a los candidatos sobre la existencia de espacios reservados para designaciones directas y que cualquier decisión no publicada carece de validez jurídica.

“Esa separación de espacios tiene que ser de forma previa a la elección. A los que fuimos candidatos, nadie nos dijo que había espacio reservados para designados. Dicen que han tomado acuerdos, será algo ultra secreto que nadie lo conoce” , dijo.

Finalmente, señaló que las listas modificadas fueron difundidas 19 días después de las elecciones internas y que más de 70 candidatos han firmado un documento solicitando la corrección del proceso. Advirtió que, de mantenerse estas irregularidades, el partido podría enfrentar observaciones del Jurado Nacional de Elecciones que pongan en riesgo su participación electoral.

