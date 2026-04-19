Resumen

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El candidato del Partido del Buen Gobierno señala que no se puede asegurar sui hubo fraude en las elecciones. (Foto: Andina)
El candidato del Partido del Buen Gobierno señala que no se puede asegurar sui hubo fraude en las elecciones. (Foto: Andina)
Por Redacción EC

El candidato presidencial del Partido del Buen Gobierno, Jorge Nieto, se mostró a favor de la realización de una auditoría técnica al sistema de conteo de votos de las Elecciones Generales, con el objetivo de esclarecer lo ocurrido durante la jornada electoral y recuperar la confianza ciudadana en el proceso democrático.

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