El candidato presidencial del Partido del Buen Gobierno, Jorge Nieto, se mostró a favor de la realización de una auditoría técnica al sistema de conteo de votos de las Elecciones Generales, con el objetivo de esclarecer lo ocurrido durante la jornada electoral y recuperar la confianza ciudadana en el proceso democrático.

En declaraciones a América Televisión, Nieto señaló que ya solicitó formalmente a la ONPE la implementación de este mecanismo, tras advertir una serie de fallas que —según indicó— han generado incertidumbre en la población.

“No tenemos certeza de lo que ha pasado, la elección ha sido ensuciada por los errores de la institución, la entrega tardía de material electoral”, manifestó.

El candidato presidenical consideró que, de existir voluntad política y facilidades técnicas, la auditoría podría completarse en un plazo breve, estimado en no más de siete días.

En ese contexto, hizo un llamado a las demás organizaciones políticas para que respalden esta iniciativa, subrayando que tanto los partidos como los ciudadanos forman parte activa del proceso electoral y deben contribuir a su transparencia.

Nieto reconoció que durante la jornada del último domingo se registraron irregularidades que calificó como serias; sin embargo, fue enfático en señalar que no existen elementos que permitan afirmar la existencia de fraude electoral. A su juicio, insistir en esa narrativa sin pruebas solo contribuye a profundizar la desconfianza en las instituciones.

“Necesitamos un país cohesionado en sus diferencias. Tenemos que ser sensatos, pensar en el Perú, señalar las faltas, por eso pedimos la auditoría”, expresó.

Finalmente, el candidato anunció que iniciará un recorrido por distintas regiones del país con el fin de recoger las opiniones de la ciudadanía que respaldó su candidatura, en un intento por mantener el vínculo político más allá de los resultados electorales.