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Para Jorge Nieto, judicializar la política es una mala costrumbre. (Foto: Julio Reaño / @photo.gec)
Para Jorge Nieto, judicializar la política es una mala costrumbre. (Foto: Julio Reaño / @photo.gec)
Por Redacción EC

El excandidato presidencial Jorge Nieto Montesinos respondió este domingo a la amenaza de denuncia por difamación lanzada por José Domingo Pérez, actual integrante del equipo de Juntos por el Perú, exfiscal y abogado del golpista expresidente Pedro Castillo.

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