Resumen
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El excandidato presidencial Jorge Nieto Montesinos respondió este domingo a la amenaza de denuncia por difamación lanzada por José Domingo Pérez, actual integrante del equipo de Juntos por el Perú, exfiscal y abogado del golpista expresidente Pedro Castillo.
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