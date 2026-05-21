El excandidato presidencial del Buen Gobierno, Jorge Nieto, aseguró que Fuerza Popular (FP) y Juntos por el Perú (JP) “han mandado emisarios” para conversar con su partido, de cara a la segunda vuelta de las elecciones generales del 2026.

Desde Arequipa, indicó que pese a ello, hasta el momento no se ha concretado ninguna conversación, a poco más de dos semanas del balotaje, donde Keiko Fujimori (Fuerza Popular) y Roberto Sánchez (JP) definirán la Presidencia.

“Han mandado emisarios, no hemos concretado hasta ahora ninguna conversación”, expresó brevemente a los periodistas al ser consultado sobre un eventual apoyo a alguno de los dos candidatos.

Nieto Montesinos adelantó que este sábado 23 de mayo brindará una conferencia en el local del Partido del Buen Gobierno en Lima, donde dará a conocer sus puntos de vista sobre la segunda vuelta.

“Yo he dicho que vamos a brindar nuestros puntos de vista pronto. Tenemos una conferencia de prensa programada para el día sábado en la mañana en el local del Partido del Buen Gobierno allá en Lima. Allí daremos nuestros puntos de vista”, acotó.

Consultado sobre qué le podría aconsejar a Fujimori Higuchi y Sánchez Palomino para el balotaje, Jorge Nieto afirmó que no tiene ninguna expectativa en ambos candidatos.

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“La verdad es que no tengo expectativas en ninguno de esos dos candidatos, de modo que qué consejos les puedo dar, quién soy yo para darles consejos”, sentenció.