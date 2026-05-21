Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El excandidato presidencial Jorge Nieto se pronunció sobre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez, quienes disputarán la segunda vuelta el 7 de junio. (Foto: Captura Canal N)
El excandidato presidencial Jorge Nieto se pronunció sobre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez, quienes disputarán la segunda vuelta el 7 de junio. (Foto: Captura Canal N)
Por Redacción EC

El excandidato presidencial del Buen Gobierno, Jorge Nieto, aseguró que Fuerza Popular (FP) y Juntos por el Perú (JP) “han mandado emisarios” para conversar con su partido, de cara a la segunda vuelta de las elecciones generales del 2026.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.