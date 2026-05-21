Resumen
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El excandidato presidencial del Buen Gobierno, Jorge Nieto, aseguró que Fuerza Popular (FP) y Juntos por el Perú (JP) “han mandado emisarios” para conversar con su partido, de cara a la segunda vuelta de las elecciones generales del 2026.
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