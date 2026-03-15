El candidato presidencial Jorge Nieto Montesinos confirmó que Jimena Guevara dejó su campaña electoral luego de los cuestionamientos surgidos en los últimos días por presuntos vínculos con el entorno de la presidenta Dina Boluarte.

En declaraciones a RPP, el aspirante del Partido del Buen Gobierno explicó que sostuvo una conversación con Guevara y le solicitó dar un paso al costado para evitar que la polémica afecte el desarrollo de la campaña.

“ Ella ha dado un paso al costado. Hemos tenido una conversación ayer en la mañana. Este incidente ocurrió cuando yo estaba en la gira del norte del país y para tomar decisiones necesito ver a los ojos a las personas implicadas”, señaló.

Nieto indicó que la decisión se tomó en un contexto en el que su campaña venía recibiendo el respaldo de jóvenes de distintas regiones del país.

“[Se lo pedí] porque hay una adhesión multitudinaria de jóvenes de todo el país. Y para evitar que ese temor crezca, le he pedido a Jimena que dé un paso al costado” , añadió.

Cuestionamientos y debate público

Durante la última semana, el nombre de Jimena Guevara apareció en reportajes periodísticos y comentarios en redes sociales que la señalaban como una presunta “operadora política” del gobierno de Dina Boluarte.

Un informe publicado en 2025 por el diario Perú21 detalló que Guevara —psicóloga clínica de profesión— había trabajado anteriormente en la Municipalidad de Pueblo Libre.

Posteriormente fue contratada en el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social del Perú (Midis) cuando Boluarte era titular de esa cartera. Más adelante, al asumir la presidencia, Guevara pasó a desempeñarse como coordinadora parlamentaria en la Presidencia del Consejo de Ministros del Perú.

El debate volvió a reactivarse tras un programa de streaming conducido por Víctor Caballero, en el que también se mencionó una supuesta relación sentimental entre Guevara y Rivin Yangali, quien es señalado como amigo de Nicanor Boluarte, hermano de la mandataria.

Respuesta de Guevara

Ante estas versiones, Guevara negó las acusaciones a través de redes sociales y aseguró que no mantiene ningún vínculo con la presidenta ni con su entorno.

“Igualmente e s rotundamente falso que exista una relación con los señores Boluarte a través mío o de terceros. No converso ni he conversado con ninguno”, escribió.

Asimismo, afirmó respaldar las críticas que Nieto ha realizado al actual gobierno.

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