Resumen

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Candidato Jorge Nieto solicita que Jimena Guevara dé un paso al costado para evitar polémica en su campaña. (Foto: Andina)
Candidato Jorge Nieto solicita que Jimena Guevara dé un paso al costado para evitar polémica en su campaña. (Foto: Andina)
Por Redacción EC

El candidato presidencial Jorge Nieto Montesinos confirmó que Jimena Guevara dejó su campaña electoral luego de los cuestionamientos surgidos en los últimos días por presuntos vínculos con el entorno de la presidenta Dina Boluarte.

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