El candidato presidencial del Partido del Buen Gobierno, Jorge Nieto, pidió que los partidos políticos participen de la auditoría informática de la primera vuelta de las elecciones generales del 2026, anunciada por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) hace una semana.

En entrevista con “Punto Final”, indicó que en dicho proceso podrían participar empresas nacionales e internacionales, universidades con “capacidades y competencias”, y representantes técnicos de las agrupaciones políticas.

Nieto Montesinos también remarcó que el máximo organismo electoral debería abrir el proceso de auditoría debido a la crisis de legitimidad que alcanza a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

“Lo que sí creo que debe hacer el JNE es abrir el proceso de auditoría. Según la información que yo tengo, hoy día esa auditoría la está haciendo el organismo competente del JNE. Señor Burneo, eso no va a resolver nada, es crisis de legitimidad lo que tiene el JNE y la ONPE, resultado de lo que ustedes han hecho”, expresó.

“Tiene que abrir el proceso de auditoría, puede ser una empresa internacional, pueden ser universidades que tienen las capacidades y competencias para hacerlo, puede haber una o dos empresas nacionales y los representantes técnicos de los partidos, pero no puede ser una cosa que se hace entre gallos y medianoche en el Jurado con el organismo técnico”, agregó.

Tras enfatizar que se necesita un “gobierno legítimo”, el postulante al sillón presidencial cuestionó que la ONPE haya minimizado las irregularidades ocurridas en la elección del pasado 12 de abril, que involucran a la empresa Galaga S.A.C.

“La ONPE ha reaccionado mal a su mal comportamiento. Espero que la fiscalía haga su trabajo, yo no descartaría procesos de corrupción”, alegó al mencionar que ha enviado al JNE una carta pidiendo que los técnicos de los partidos políticos sean parte de la auditoria del proceso electoral.

“No hay razón por la cual los jugadores, junto con la ciudadanía de este proceso electoral, no se puedan sentar con el árbitro para hacer preguntas técnicas que requieren preguntas técnicas”, acotó Nieto Montesinos.

VIDEO RECOMENDADO