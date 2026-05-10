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El candidato presidencial del Partido del Buen Gobierno, Jorge Nieto Montesinos, se pronunció sobre la auditoría del JNE. (Foto: Álvaro Figueroa/@photo.gec)
El candidato presidencial del Partido del Buen Gobierno, Jorge Nieto Montesinos, se pronunció sobre la auditoría del JNE. (Foto: Álvaro Figueroa/@photo.gec)
Por Redacción EC

El candidato presidencial del Partido del Buen Gobierno, Jorge Nieto, pidió que los partidos políticos participen de la auditoría informática de la primera vuelta de las elecciones generales del 2026, anunciada por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) hace una semana.

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