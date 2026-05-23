El excandidato presidencial Jorge Nieto Montesinos, del Partido del Buen Gobierno, pidió a los ciudadanos que respaldaron a su agrupación en la primera vuelta que vicien su votación en la segunda vuelta entre Keiko Fujimori (Fuerza Popular) y Roberto Sánchez (Juntos por el Perú).

“A todos ellos que son votantes y ciudadanos informados les invitamos a viciar su voto marcando en la boleta ‘queremos un buen gobierno’, pero respetaremos absolutamente la decisión que ellos tomen porque son gente con pleno ejercicio libre de conciencia”, indicó en conferencia de prensa este sábado, luego de decir que el Partido del Buen Gobierno “viciará su voto”.

Jorge Nieto pidió a los votantes del Partido del Buen Gobierno a viciar la cédula de la segunda vuelta. (Foto: Julio Reaño / @photo.gec)

En su pronunciamiento, Nieto estuvo acompañado por diputados y senadores electos de su partido y advirtió que ambas candidaturas presidenciales que siguen en carrera todavía promueven una polarización política que dijo viene afectando al país.

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Jorge Nieto anuncia que el partido Buen Gobierno viciará su voto en esta segunda vuelta entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez



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En esa línea, evitó comentar si es que algún integrante del Partido del Bueno Gobierno apoyará como técnico a Fuerza Popular Juntos por el Perú. “Seremos oposición a cualquiera de los que salga elegido y seremos oposición responsable. Hablaremos y conversaremos con todos sin excepción, pero votaremos siempre en favor de los intereses de los peruanos, peruanas y del Perú”.

Jorge Nieto fue invitado a dialogar por Roberto Sánchez

Jorge Nieto comentó que hace pocos días recibió una invitación a conversar por Roberto Sánchez pero que no se concretó la cita por problemas de agenda de ambos.

“Seguramente conversaremos, cada quien sabe quién es, qué piensa y eso no implica que no podamos hablar en cualquier momento, siempre que se pongan por delante los intereses del Perú”.

Jorge Nieto pidió a los votantes del Partido del Buen Gobierno a viciar la cédula de la segunda vuelta. (Foto: Julio Reaño / @photo.gec)

Jorge Nieto pidió a los votantes del Partido del Buen Gobierno a viciar la cédula de la segunda vuelta. (Foto: Julio Reaño / @photo.gec)

De otro lado, descartó haber recibido alguna oferta de alguno de los postulantes a la presidencia para ocupar el premierato y solo recordó que fue invitado para ser primer ministro en los gobiernos de Pedro Castillo y Dina Boluarte, y ambas veces las rechazó.

“No he recibido ninguna oferta, pero me voy a dedicar a construir el Partido del Buen Gobierno y llegaré a todos los lugares donde no hemos llegado”, explicó cuando se le consultó si es que tentará algún cargo en las Elecciones Regionales y Municipales del 2026. También reafirmó que se mantendrá en coordinaciones con la bancada parlamentaria de su partido.