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Jorge Nieto pidió a los votantes del Partido del Buen Gobierno a viciar la cédula de la segunda vuelta. (Foto: Julio Reaño / @photo.gec)
Jorge Nieto pidió a los votantes del Partido del Buen Gobierno a viciar la cédula de la segunda vuelta. (Foto: Julio Reaño / @photo.gec)
Por Redacción EC

El excandidato presidencial Jorge Nieto Montesinos, del Partido del Buen Gobierno, pidió a los ciudadanos que respaldaron a su agrupación en la primera vuelta que vicien su votación en la segunda vuelta entre Keiko Fujimori (Fuerza Popular) y Roberto Sánchez (Juntos por el Perú).

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