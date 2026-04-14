Ante las denuncias por presuntas irregularidades en las últimas elecciones presidenciales, el candidato del partido político Buen Gobierno, Jorge Nieto, se pronunció asegurando que quienes tengan pruebas de fraude deben presentarlas; caso contrario, guardar silencio.

“Quien tiene acusaciones de fraude, que las pruebe. Y sino las tiene, que se calle la boca en siete porque está haciendo daño al Perú y generando más caos, incertidumbre y zozobra. Eso debemos rechazarlo”, dijo este martes desde el Cercado de Lima.

Jorge Nieto, candidato presidencial del Partido del Buen Gobierno: Quien tiene acusaciones de fraude, que las pruebe. Y si no las tiene, que se calle porque le está haciendo daño al Perú y está generando caos



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Previamente, Nieto expresó su rechazo a las controversias generadas por la demora en la instalación de mesas y la suspensión de locales electorales del domingo 12 de abril, manifestando estar “en contra de resolver todo a empujones”.

“No podemos seguir destruyendo instituciones. Lo hemos hecho en los últimos diez años”, afirmó ante los medios, añadiendo que en caso de probarse un manejo ilícito de las actas, las sanciones deben aplicarse tras el debido proceso, respetando las garantías procesales.

Con el conteo al 81.6 % de la ONPE, Nieto ha sumado 1 630 915 votos, lo que equivale al 11.5 % de los válidos.

En relación con los incidentes ocurridos durante las Elecciones Generales 2026, los titulares de la ONPE y el JNE, Piero Corvetto y Roberto Burneo, respectivamente, fueron citados al Congreso de la República para que expliquen los hechos que, el domingo, dejaron a más de 60,000 ciudadanos sin poder ejercer su voto.