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Desde el Cercado de Lima, el candidato presidencial aseguró que estas acusaciones de fraude, le hacen daño al Perú | Foto: Canal N (Captura)
Desde el Cercado de Lima, el candidato presidencial aseguró que estas acusaciones de fraude, le hacen daño al Perú | Foto: Canal N (Captura)
Por Redacción EC

Ante las denuncias por presuntas irregularidades en las últimas elecciones presidenciales, el candidato del partido político Buen Gobierno, Jorge Nieto, se pronunció asegurando que quienes tengan pruebas de fraude deben presentarlas; caso contrario, guardar silencio.

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