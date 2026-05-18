El excandidato presidencial Jorge Nieto sostuvo que para la segunda vuelta electoral apoyará al candidato que decida apoyar su agrupación política, el Partido del Buen Gobierno, evitando pronunciarse sobre una decisión personal entre Keiko Fujimori (Fuerza Popular) o Roberto Castillo (Juntos por el Perú).

“Bueno, Jorge Nieto tiene poco valor, es el partido, el buen gobierno el que tiene que decidir. Mañana (lunes) tenemos una reunión del Comité Ejecutivo. Inmediatamente después de eso estaremos convocando una conferencia de prensa para hacer una decisión colegiada”, dijo en entrevista con ATV Noticias.

Nieto señaló encontrarse en una posición complicada sobre todo para “un partido joven que está ubicado en el centro del espectro político”.

“No es solamente decidir entre Chana y Juana, es decidir qué es lo que más conviene al país desde la perspectiva de un de un eh de la construcción de un centro político que nos permita salir de la polarización”, indicó.

Nieto tuvo críticas para Keiko Fujimori y Roberto Sánchez y deslizó la posibilidad de que el Partido del Buen Gobierno proponga viciar el voto.

“Bueno, lo que pasa es que también tenemos la opción de viciar el voto, no solamente tenemos la opción de apoyar a uno. No lo sé. Veremos qué pasa en la conversación”, sostuvo.

“Yo apoyaré las decisiones de mi comité ejecutivo y de mi partido sin ninguna duda. Soy un dirigente del partido, pero soy también un militante disciplinado”, remarcó.

Finalmente, también evitó pronunciarse sobre su opinión por el posible indulto a Pedro Castillo, limitándose a decir que es un tema que, por el momento, es inviable jurídicamente.

“Jurídicamente no es viable en este momento y es un asunto que está, en todo caso, en competencia del juez. Uno no puede pronunciarse si las cosas están en manos del juez. Cuando el juez se pronuncie, uno puede estar de acuerdo o en desacuerdo. Mientras tanto, esperemos a que las cosas se planteen. ¿Para qué nos aceleramos y resolvemos estar a favor o en contra?“, señaló.