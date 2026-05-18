Resumen

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Presidente del Partido del Buen Gobierno, evitó dar su opinión personal sobre su apoyo en segunda vuelta. (Foto: Álvaro Figueroa/@photo.gec)
Presidente del Partido del Buen Gobierno, evitó dar su opinión personal sobre su apoyo en segunda vuelta. (Foto: Álvaro Figueroa/@photo.gec)
Por Redacción EC

El excandidato presidencial Jorge Nieto sostuvo que para la segunda vuelta electoral apoyará al candidato que decida apoyar su agrupación política, el Partido del Buen Gobierno, evitando pronunciarse sobre una decisión personal entre Keiko Fujimori (Fuerza Popular) o Roberto Castillo (Juntos por el Perú).

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