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Jorge nieto a favor de una auditoría al sistema electoral. (Fotos: Paloma del Solar /@photo.gec)
Jorge nieto a favor de una auditoría al sistema electoral. (Fotos: Paloma del Solar /@photo.gec)
Por Redacción EC

El candidato presidencial Jorge Nieto consideró que la propuesta de Rafael López Aliaga, de realizar elecciones complementarias en las mesas donde hubo tardanza en su instalación no es un tema que esté fuera del ámbito de acción del Jurado Nacional de Elecciones.

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