El candidato presidencial Jorge Nieto consideró que la propuesta de Rafael López Aliaga, de realizar elecciones complementarias en las mesas donde hubo tardanza en su instalación no es un tema que esté fuera del ámbito de acción del Jurado Nacional de Elecciones.

“No veo que sea un pedido que esté fuera del margen de acción del JNE. Lo que hay que hacer es limpiar la elección”, sostuvo este domingo.

En esa línea, Nieto insistió en la necesidad de la auditoría técnica del sistema de votos para esclarecer lo ocurrido. Sin embargo, ello, a su parecer, no tiene nada que ver con que haya existido fraude o no.

“Para sanear el proceso pedimos una auditoría técnica. Si esta nos dice que han habido errores e irregularidades, pero no existe una voluntad expresa ni un algoritmo que influya en la voluntad popular, tendremos que aceptar que tuvimos un proceso muy desaseado”, explicó.

El exministro remarcó que su postura no responde a intereses políticos particulares, sino a la defensa de la democracia. “No pongo por delante mi interés ni el del Partido del Buen Gobierno, sino los intereses de la democracia peruana, cuya legitimidad —al igual que la de los organismos electorales— está en crisis”, afirmó.

No hay pactos

Asimismo, negó que exista algún tipo de acuerdo político con otras agrupaciones. “Es falso (que haya un pacto con Primero la Gente, Ahora Nación o el Partido Morado). No ha habido ningún tipo de acuerdo”, señaló.

“Algunos dicen que me he aliado con el fujimorismo o que he tenido conversaciones secretas con Keiko Fujimori, otros que con Sánchez. No es cierta ninguna de las dos cosas”, agregó.

De otro lado, adelantó que iniciará una gira a nivel nacional para recoger la opinión de la ciudadanía antes de tomar decisiones políticas.

“Me debo a mis electores. Voy a empezar una gira por el país, comenzando por Arequipa, para escuchar a la gente. Ya es tiempo de que los políticos escuchemos más y no solo hablemos”, concluyó.