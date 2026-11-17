José Baella, diputado de Renovación Popular, consideró que, Jeanette Alonzo “puede ser la mejor profesional”, pero los limeños no votaron por ella para que asuma la alcaldía de Lima sino por Rafael López Aliaga.

En entrevista con el podcast ‘Siempre a las 8′, conducido por Jimmy Chinchay, el legislador afirmó que el partido agotará las vías legales para conseguir que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) “reconsidere” su decisión.

“ Jeanette Alonzo puede ser la mejor profesional, pero no votamos por ella ”, manifestó Baella, quien, sin embargo, reconoció que el último pronunciamiento público de Alonzo tuvo un discurso “potente, claro y preciso”.

El parlamentario justificó la decisión del partido de apoyar a Alonzo ya que necesitan contar con un plan B, en caso no se revierta la decisión de la autoridad electoral.

Acusaciones

Como parte de las acciones legales, Baella confirmó que se ha presentado una denuncia constitucional (en el Congreso) contra Roberto Burneo, presidente del JNE, por presunto abuso de autoridad y omisión de funciones.

“Ha querido interpretar después, habiendo sido partícipe desde el comienzo para dar a conocer las normas claras. Le permitió ir a un debate, permitió que la gente vote por él (por López Aliaga”, sostuvo.

El diputado también anunció que, en el ámbito constitucional, su agrupación está preparando una demanda de acción de amparo ante el Poder Judicial. Aseguró que existen antecedentes y jurisprudencia que respaldarían esta vía.

Consultado sobre si Rafael López Aliaga asumiría el cargo de regidor de Lima, Baella consideró que sí debería hacerlo, en cumplimiento de las normas.