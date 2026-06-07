José Domingo Pérez, exfiscal, abogado del golpista expresidente Pedro Castillo y ahora miembro del equipo de Juntos por el Perú, amenazó con presentar este lunes una denuncia por difamación agravada contra el excandidato Jorge Nieto Montesinos.

Según Pérez, Nieto habría realizado afirmaciones falsas en perjuicio de Roberto Sánchez y de Juntos por el Perú.

“Señor Jorge Nieto Montesinos, usted le ha mentido al país, utilizando la vieja práctica montesinista. Usted ha terruqueado a la oposición democrática de Roberto Sánchez y Juntos por el Perú”, manifestó en un video difundido inicialmente en la cuenta oficial de dicho partido y luego borrado.

Pérez concluyó su mensaje con un ataque directo a Nieto: “Señor Jorge Nieto, sea más Nieto y menos Montesinos”.

Este es video BORRADO donde el posible ministro de Justicia de Roberto Sánchez (Juntos por el Perú) José Domingo Pérez amenaza directamente a Jorge Nieto. El ex fiscal avisa a Nieto que lo denunciará el día lunes por decir lo que todos sabemos (que el Movadef es Sendero)… pic.twitter.com/wxcT5P39tA — Iván Arenas (@ivancio4) June 7, 2026

Hasta el momento, Jorge Nieto no ha respondido públicamente al anuncio de la acción legal en su contra.

Desde sus redes sociales, Juntos por el Perú difundió un comunicado confirmando su amenaza abierta al excandidato presidencial Jorge Nieto por sus declaraciones y acusándolo supuestamente de “mentir”.

“El día lunes, se va a interponer una denuncia por difamación agravada”, señaló en el comunicado firmado por la Comisión Política Nacional.

En una entrevista con el podcast Brutalidad Política, Nieto señaló que una de las razones por las que decidió promover el voto viciado y rechazar un acercamiento con Roberto Sánchez fue la presencia de personas vinculadas al Movadef dentro de la coalición de Juntos por el Perú.

En la entrevista afirmó que Sánchez había negado esos vínculos, pero sostuvo que estaba “mintiendo”.

“No me gusta estar en una coalición donde hay miembros fundadores de Movadef que como sabemos, es el epígono de Sendero Luminoso. Me dicen votar con memoria, pues sí, yo voto con la memoria de las violaciones de Sendero Luminoso, y todo el mal rato que tuvo que enfrentar el Perú durante décadas de terror”, dijo.