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José Domingo Pérez informó que presentará la querella el lunes 08 de junio. (Foto: César Bueno/@photo.gec)
José Domingo Pérez informó que presentará la querella el lunes 08 de junio. (Foto: César Bueno/@photo.gec)
Por Redacción EC

José Domingo Pérez, exfiscal, abogado del golpista expresidente Pedro Castillo y ahora miembro del equipo de Juntos por el Perú, amenazó con presentar este lunes una denuncia por difamación agravada contra el excandidato Jorge Nieto Montesinos.

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