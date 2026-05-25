El abogado del golpista expresidente Pedro Castillo y actual integrante del equipo técnico de Juntos por el Perú, José Domingo Pérez anunció la presentación de una denuncia penal por presunta “conspiración para la rebelión” contra Miguel Torres, dirigente y candidato a la vicepresidencia en la plancha de Keiko Fujimori.

El exfiscal, cuyo defendido Pedro Castillo purga justamente condena a 11 años y 5 meses por el delito de conspiración para la rebelión en el penal de Barbadillo, anunció su recurso en conferencia de prensa, en el local del partido de Roberto Sánchez.

Según dijo, la denuncia penal también incluye a los congresistas Martha Moyano y José Williams Zapata, así como al excomandante general de la PNP, Raúl Alfaro, y la exfiscal de la Nación, Patricia Benavides.

“Como abogado del presidente Pedro Castillo, saludamos la decisión de respaldar esta denuncia que está dirigida contra quienes desde el Congreso programaron este plan para deponer al legítimo presidente en ejercicio Pedro Castillo”, dijo Pérez.

La denuncia se produce luego de que Miguel Torres dijera en el programa ‘Ahora y en La Hora’ que “sacar al señor Castillo no fue sencillo. Los periodistas lo hicieron, el Congreso también lo hizo, el Ministerio Público también lo hizo. Fue verdaderamente una suma de esfuerzos para que ese señor se vaya”.

Roy Mendoza, abogado de Juntos por el Perú, precisó que la denuncia será presentada por los cargos de “conspiración para la rebelión” tipificada en el art. 349 del Código Penal Peruano.

El viernes último, la candidata presidencial de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, se refirió a las declaraciones de Miguel Torres.

“Quienes recordamos esos momentos, y tenemos los informes periodísticos sobre lo que ocurría en Sarratea, todas las denuncias y evidencias de corrupción y el intento de golpe de Estado. Lo que ocurrió fue una reacción de toda la sociedad civil en su conjunto y eso es lo que hay que resaltar; lo demás son exageraciones”, afirmó.