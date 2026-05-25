Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Por Redacción EC

El abogado del golpista expresidente Pedro Castillo y actual integrante del equipo técnico de Juntos por el Perú, José Domingo Pérez anunció la presentación de una denuncia penal por presunta “conspiración para la rebelión” contra Miguel Torres, dirigente y candidato a la vicepresidencia en la plancha de Keiko Fujimori.

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