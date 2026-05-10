El exfiscal del equipo Lavajato y ahora abogado del golpista Pedro Castillo, José Domingo Pérez confirmó que forma parte del equipo técnico de Roberto Sánchez en un posible gobierno de Juntos por el Perú.

“Correcto. Eh, formó parte (del equipo técnico). El candidato Roberto Sánchez, así lo ha anunciado públicamente, de liderar lo que tiene que ser la reforma del sistema de justicia”, dijo en entrevista con RPP Noticias.

Así mismo, sostuvo que aceptaría ser ministro de Justicia en un eventual gobierno de Sánchez, si es que se diera la oportunidad.

“Bueno, no tengo ninguna incompatibilidad. Si es la voluntad del pueblo es darle la confianza a Roberto Sánchez para que sea presidente... No he rehuido a las responsabilidades dentro de lo que ha venido a ser mi desarrollo profesional antes como fiscal y si la oportunidad de servir al país se puede dar en otro cargo público, seguramente lo aceptaré”, aseguró.

Siguen negando a Antauro

De otro lado, pese a la evidente cercanía entre Roberto Sánchez y Antauro Humala, registrada por videos y fotos, en los que se aprecia que este último participa en los eventos políticos de Sánchez; Pérez negó que el líder radical del etnocacerismo forme parte del proyecto político de Juntos por el Perú.

“El candidato Roberto Sánchez ya deslindó en relación a la intervención de Antauro Humala en lo que tiene que ser este proceso de campaña para la segunda vuelta y lo que podría ser un eventual gobierno”, aseguró.

“Lo que nos ha informado el señor eh Roberto Sánchez en las últimas reuniones y lo ha dicho públicamente, Antauro Humala no forma parte del proyecto político de Juntos para el Perú”, agregó.

Cabe recordar que en su cierre de campaña de primera vuelta el 8 de abril de este año, Roberto Sánchez anunció que Antauro Humala tendría a su cargo la dirección de la lucha contra el crimen y la defensa de las fronteras en un posible gobierno de Juntos por el Perú.

Sin embargo, Domingo Pérez sostuvo que lo que sigue para esta segunda vuelta electoral es una opción democrática, tratando de deslindar por lo que Humala no estará.