Resumen

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Por Redacción EC

El exfiscal del equipo Lavajato y ahora abogado del golpista Pedro Castillo, José Domingo Pérez confirmó que forma parte del equipo técnico de Roberto Sánchez en un posible gobierno de Juntos por el Perú.

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