Resumen

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El pacto firmado por Analí Márquez establece una serie de medidas que Juntos por el Perú se compromete a implementar en un eventual gobierno. Foto: Captura Facebook/composición GEC
El pacto firmado por Analí Márquez establece una serie de medidas que Juntos por el Perú se compromete a implementar en un eventual gobierno. Foto: Captura Facebook/composición GEC
Por Redacción EC

José Domingo Pérez se presentó en la Convención Minera Macrosur desarrollada en la localidad de Chala, en representación del candidato presidencial Roberto Sánchez. En el mismo espacio, la candidata a la primera vicepresidencia por Juntos por el Perú, Analí Márquez, firmó un acta con los dirigentes del gremio minero.

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