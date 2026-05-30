José Domingo Pérez se presentó en la Convención Minera Macrosur desarrollada en la localidad de Chala, en representación del candidato presidencial Roberto Sánchez. En el mismo espacio, la candidata a la primera vicepresidencia por Juntos por el Perú, Analí Márquez, firmó un acta con los dirigentes del gremio minero.
José Domingo Pérez se presentó en la Convención Minera Macrosur desarrollada en la localidad de Chala, en representación del candidato presidencial Roberto Sánchez. En el mismo espacio, la candidata a la primera vicepresidencia por Juntos por el Perú, Analí Márquez, firmó un acta con los dirigentes del gremio minero.
Durante su discurso, el exfiscal mencionó que “el proceso electoral, en esta segunda vuelta, tuvo un retraso indebido, ocasionado por aquellos que levantan las banderas de fraude, y que demandan una dictadura militar para este país”.
En otro momento, vinculó la propuesta política con el expresidente Pedro Castillo, y explicó los motivos por los cuales Sánchez no acudió al evento minero.
“Vengo a traer las disculpas correspondientes del candidato a presidente Roberto Sánchez. Él no va a estar presente el día de hoy, y por eso nos ha comisionado a la primera vicepresidenta y a mí, porque el día de mañana se va a enfrentar a la peor pesadilla que tiene nuestro país en el debate presidencial”, detalló.
JP acuerda derogar decreto legislativo que reconoce la minería ilegal como crimen organizado
El pacto firmado por Analí Márquez establece una serie de medidas que Juntos por el Perú se compromete a implementar en un eventual gobierno. Los puntos del acuerdo estipulan:
Realizar las reformas legales necesarias para que se continúe con los trabajos de la pequeña minería, minería artesanal y ancestral del Perú.
Emitir una ley que permita el desarrollo de las actividades mineras de la pequeña minería, minería artesanal y ancestral del Perú, cumpliendo con los estándares ambientales, seguridad y salud ocupacional.
Concluir con la reforma legal sobre el regímenes de las concesiones mineras, a efectos de acabar con el acaparamiento y especulación de titulares de concesiones.
Emitir el marco normativo que regule la actividad de las mujeres seleccionadoras del mineral en el país, quienes hasta la fecha no cuentan con una herramienta legal que las proteja.
Derogar el decreto legislativo 1695 por criminalizar a toda la actividad relacionada a la pequeña minería, minería artesanal y ancestral del Perú.