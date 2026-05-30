José Domingo Pérez se presentó en la Convención Minera Macrosur desarrollada en la localidad de Chala, en representación del candidato presidencial Roberto Sánchez. En el mismo espacio, la candidata a la primera vicepresidencia por Juntos por el Perú, Analí Márquez, firmó un acta con los dirigentes del gremio minero.

Durante su discurso, el exfiscal mencionó que “el proceso electoral, en esta segunda vuelta, tuvo un retraso indebido, ocasionado por aquellos que levantan las banderas de fraude, y que demandan una dictadura militar para este país”.

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En otro momento, vinculó la propuesta política con el expresidente Pedro Castillo, y explicó los motivos por los cuales Sánchez no acudió al evento minero.

“Vengo a traer las disculpas correspondientes del candidato a presidente Roberto Sánchez. Él no va a estar presente el día de hoy, y por eso nos ha comisionado a la primera vicepresidenta y a mí, porque el día de mañana se va a enfrentar a la peor pesadilla que tiene nuestro país en el debate presidencial”, detalló.

José Domingo Pérez el aliado de Roberto Sánchez y uno de los fiscales mejor pagados en el Perú. Foto: GEC.

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El pacto firmado por Analí Márquez establece una serie de medidas que Juntos por el Perú se compromete a implementar en un eventual gobierno. Los puntos del acuerdo estipulan: