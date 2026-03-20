El congresista José Jerí se refirió a las declaraciones del candidato presidencial George Forsyth, quien en las últimas semanas ha tomado distancia de figuras como él durante su campaña pese a pertenecer al mismo partido.

“Siendo militante de Somos Perú, el señor George Forsyth está en campaña y tiene que ver cómo levanta en las encuestas y dice cualquier cosa. Esperemos que sea más responsable, más serio y que por bien del partido haga un buen trabajo de campaña”, señaló a Exitosa desde el Congreso.

En esa línea, el parlamentario pidió al candidato enfocarse en propuestas antes que en marcar diferencias internas. “Cada uno está concentrado en sus labores propias. Yo le deseo la mejor de las suertes porque representa al partido al cual yo estoy afiliado, pero tiene que enfocar su campaña en propuestas y no en marcar distancias o atacar por atacar”, agregó.

Asimismo, defendió la gestión que hizo como presidente de la República y aseguró que ha mostrado resultados en su labor.

“Yo generé resultados por lo menos hasta el tercer trimestre, y esos resultados se presentaron en forma oficial en Palacio de Gobierno, donde las estadísticas mostraban indicadores a la baja”, afirmó.

El candidato a la Presidencia de la República de Somos Perú ha señalado en algunas entrevistas que Jerí fue elegido como presidente por un Parlamento con el cual él no comulga. “Este congreso mafioso es el que lo puso ahí”, dijo.