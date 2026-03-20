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El expresidente José Jerí deseó la mejor de las suertes a Forsyth. (Foto: Congreso)
El expresidente José Jerí deseó la mejor de las suertes a Forsyth. (Foto: Congreso)
Por Redacción EC

El congresista José Jerí se refirió a las declaraciones del candidato presidencial George Forsyth, quien en las últimas semanas ha tomado distancia de figuras como él durante su campaña pese a pertenecer al mismo partido.

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