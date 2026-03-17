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José Luna Gálvez: “Aseguramos que en seis meses se acaba la extorsión y sicariato”. (Foto: GEC)
José Luna Gálvez: “Aseguramos que en seis meses se acaba la extorsión y sicariato”. (Foto: GEC)
Por Redacción EC

El candidato presidencial de Podemos Perú, José Luna Gálvez, indicó este martes, durante su participación en el “Foro de candidatos a la presidencia – Elecciones 2026”, organizado con apoyo del Grupo El Comercio y América Multimedia, aseguró que de llegar a la Presidencia “en seis meses se acaba la extorsión y sicariato”.

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