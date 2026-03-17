El candidato presidencial de Podemos Perú, José Luna Gálvez, indicó este martes, durante su participación en el “Foro de candidatos a la presidencia – Elecciones 2026”, organizado con apoyo del Grupo El Comercio y América Multimedia, aseguró que de llegar a la Presidencia “en seis meses se acaba la extorsión y sicariato”.

“Tenemos el Plan Urresti que lo presentamos hace cinco años en la época de Castillo, pero no nos hicieron caso cuando dijimos que la delincuencia estaba mutando, y de secuestro y robos pasa ahora a extorsión y lotización de bandas (criminales). Eso se veía venir”, dijo el candidato presidencial.

Añadió que se deben emitir normas para que los pequeños empresarios actúen con independencia y libertad.

“Este plan contenía la activación de 25 mil millones en cinco años y con un shock de inversión de 5 mil millones en seguridad. Tenemos que dotar a la Policía con tecnología, geolocalización y preparar a 20 mil agentes de franco como policías de investigación. Aseguramos que en seis meses se acaba la extorsión y sicariato. Sabemos quiénes son y dónde están”, apuntó.

“Entiendo lo que es pagar una planilla y entiendo los problemas de los pequeños y medianos empresarios, en zonas rojas como los conos, donde el sobrecosto de pagar a la extorsión ha hecho que no se diga nada”, puntualizó.

Inversión y crecimiento

Luna Gálvez dejó en claro que hay dos factores importantes que impiden un mejor desarrollo del país y son: la inseguridad ciudadana y un Estado “antiempresa”. Sobre este último, lamentó que en la actualidad el mismo Estado “se ha hecho dueño de los organismos reguladores que no dejan que crezcan los nuevos empresarios”.

“No hay la fuerza para decirle al Ejecutivo para que invierta. Vamos a reducir el 10 % de la ‘grasa’ que tiene el Estado que son bonos, regalías, pasajes, viáticos, entre otros y vamos a destinar 15 mil millones directos a seguridad ciudadana. El crecimiento por cada punto de PBI en el ingreso neto es de 4 mil millones, nuestro plan es aumentar al 7 % y que podamos tener 15 mil millones más. Además, parar la corrupción y los 24 mil millones que se pierden por año”, sostuvo.

Trabajo y empleo

Luna lamentó que en la actualidad el país tenga 1 millón 600 mil jóvenes que son ‘ninis’, pero que el verdadero ‘nini’ es el Estado peruano.

“Se deben crear colegios politécnicos para que a partir de 3 de media se preparen técnicos en electrónica, programación, software digital, inteligencia digital y marketing digital para que entren al mercado. Meter mil millones a ese proyecto porque tenemos la capacidad de crecer para mirar el mercado mundial”, destacó.

Salud en el Perú

El empresario dejó en claro que actualmente hay un “oligopolio muy claro y eso se desvistió en la pandemia”, y pese a que presentaron un proyecto para que los medicamentos se vendan a un precio justo, hasta ahora “está durmiendo ‘el sueño de los justos’”.