El equipo de campaña del candidato presidencial de Podemos Perú, José Luna Gálvez, entregó dinero por supuestos “desafíos” que cumple la gente en la calle, según reveló “Panorama” este domingo 22 de marzo.

Según el dominical, dicho partido político tuvo la idea de mandar a jóvenes a recorrer las calles de Lima uniformados con sus logos y con el gancho de entregar dinero en efectivo bajo el lema: “Pepe sí cumple”.

Estratégicamente, el grupo de José Luna asistía a lugares donde la necesidad campea y ponía, por ejemplo, a la gente a comer todo lo que estaba en la mesa a cambio de un obsequio: 200 soles en efectivo.

Para ello, a fines del año pasado Podemos Perú convocó a cuatro jóvenes que no pasaban los 20 años para llevar a cabo shows callejeros y difundirlos en las redes sociales. Todo terminaba en entrega de regalos.

Esos mismos tiktokers que regalaban plata en su nombre, hoy flanquean a Luna Gálvez en todos los mítines y lo acompañan a todos sus eventos de campaña.

Sin embargo, alguien instruyó a los jóvenes para jugar con las fechas: como en diciembre solo se consideraba “precandidato” a José Luna, ellos ponían dinero en la mano de la gente sin ningún reparo porque la ley no lo alcanza.

“Antes (dábamos dinero), ahora ya no, ya no se puede”, dijo uno de ellos en el programa de Cecilia García, una excongresista que ahora integra la plancha presidencial de Podemos Perú.

Cabe indicar que el pasado 16 de marzo, José Luna y Cecilia García fueron amonestados por el Tribunal de Honor del Pacto Ético Electoral por transmitir “calificativos inapropiados” y “comentarios ofensivos” contra otros candidatos en videos.

Al respecto, José Tello, exministro y especialista en temas electorales, afirmó que quien es un infractor de la ley siendo candidato, “jamás va a ser una buena autoridad” y si lo llega a ser “va a hacer peores cosas”.

“A todos los electores, sinceramente, quien da dádivas no va a ser una buena autoridad. quien da dádivas quiere comprarte. quien te ofrece algo que es una dádiva, quiere comprarte. Y esa persona en el poder no va a ser una buena autoridad porque de candidato no está respetando la ley”, expresó.