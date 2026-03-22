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José Luna Gálvez es el candidato presidencial del partido Podemos Perú. (Foto: Fernando Sangama / @photo.gec)
José Luna Gálvez es el candidato presidencial del partido Podemos Perú. (Foto: Fernando Sangama / @photo.gec)
/ Fernando Sangama
Por Redacción EC

El equipo de campaña del candidato presidencial de Podemos Perú, José Luna Gálvez, entregó dinero por supuestos “desafíos” que cumple la gente en la calle, según reveló “Panorama” este domingo 22 de marzo.

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