José Luna Gálvez sobre mociones de censura y vacancia contra José Jerí: “Podemos Perú ya está firmando”

José Luna Gálvez es congresista de Podemos Perú y candidato presidencial de dicho partido para las elecciones generales del 2026. (Foto: Congreso)
Redacción EC

El candidato presidencial de Podemos Perú, José Luna Gálvez, afirmó que su bancada ya está firmando las diferentes mociones de censura y vacancia contra el mandatario José Jerí, a raíz de sus reuniones clandestinas con empresarios chinos y las contrataciones de sus allegadas en Palacio de Gobierno y otros ministerios.

