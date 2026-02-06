José Luna Gálvez sobre mociones de censura y vacancia contra José Jerí: “Podemos Perú ya está firmando”

El candidato presidencial de Podemos Perú, José Luna Gálvez, afirmó que su bancada ya está firmando las diferentes mociones de censura y vacancia contra el mandatario José Jerí, a raíz de sus reuniones clandestinas con empresarios chinos y las contrataciones de sus allegadas en Palacio de Gobierno y otros ministerios.

En entrevista con Exitosa Noticias, señaló que le pidió públicamente a Jerí Oré dar “un paso al costado” y dijo que tiene información que dos congresistas de su bancada ya firmaron las mociones que buscar destituir al jefe de Estado.

“Desde el comienzo mi planteamiento fue clarísimo. Yo le pedí a Jerí que diera un paso al costado y que nos deje tranquilos en estas elecciones, porque ha sido elegido para tratar de parar la delincuencia y que las elecciones se den sin ningún problema. No está ocurriendo, entonces definitivamente tenemos que tomar alguna decisión”, expresó.

“Ya nuestros congresistas están firmando las diferentes mociones. Podemos Perú ya está firmando, sé de dos congresistas que ya firmaron porque a la hora de conversar con ellos les dije: ‘evaluemos esto y veamos qué alternativas tenemos’. Definitivamente no podemos callarnos”, agregó.

Luna Gálvez remarcó que se debe “ir caminando” en base a las informaciones que vienen apareciendo, pero pidió tratar de evitar que estos hechos “ensucien” las elecciones del 12 de abril.

El candidato presidencial de Podemos Perú también afirmó que pese a que el bloque mayoritario se opone a una sesión extraordinaria para evaluar la destitución de José Jerí, en marzo “de todas maneras” se llevará a cabo el debate de las mociones de censura y vacancia.

“El tema se reduce a que para que funcione cualquiera de esas dos alternativas, necesitamos más de 78 votos para convocar en este momento a una elección. El otro tema es que eso no hay porque el que tiene el bloque más grande no va a dejar eso. Eso está ocurriendo en este momento”, subrayó.

“Vamos a hacer todos los intentos, pero definitivamente en marzo, de acá a algunos días, de todas maneras se van a dar las dos alternativas y allí habrá el debate. Unos técnicos dicen 87, otros dicen menos. Los tiempos para convocar y adelantar una sesión extraordinaria son los que definitivamente no hay”, sentenció.