José María Balcázar dijo que llamó desde Cusco a Keiko Fujimori el mismo 3 de junio que fue proclamada. (Foto referencial: Presidencia)
José María Balcázar dijo que llamó desde Cusco a Keiko Fujimori el mismo 3 de junio que fue proclamada. (Foto referencial: Presidencia)
Por Redacción EC

El presidente de la República, José María Balcázar, dijo en el programa “Siempre a las ocho” de Milagros Leiva que llamó a Keiko Fujimori para felicitarla por su elección como jefa de Estado en la segunda vuelta de las elecciones generales 2026 el mismo día que fue proclamada por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) el 3 de julio.

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