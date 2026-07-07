El presidente de la República, José María Balcázar, dijo en el programa “Siempre a las ocho” de Milagros Leiva que llamó a Keiko Fujimori para felicitarla por su elección como jefa de Estado en la segunda vuelta de las elecciones generales 2026 el mismo día que fue proclamada por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) el 3 de julio.

“Sí, claro que he hablado con ella, la he felicitado el mismo día de la proclamación”, aseguró este martes 7 7 de junio en una comunicación telefónica. “Estaba en Cusco y hablé con ella, pero por supuesto que tengo que saludarla, si es la presidenta proclamada por el JNE”.

Según el jefe de Estado, esta comunicación telefónica se concretó pese a que no hubo ningún anuncio oficial por el despacho de la Presidencia de la República ni por parte de la misma Fujimori, quien fue proclamada formalmente como ganadora de la contienda electoral que mantuvo con Roberto Sánchez en la segunda vuelta, el pasado 3 de julio.

Invitará a Keiko Fujimori a Palacio de Gobierno

Balcázar, en otro momento, adelantó que tiene la intención de cumplir con la formalidad de invitar a Keiko Fujimori a una visita a Palacio de Gobierno en los próximos días antes del 28 de julio, fecha en que oficialmente hará entrega del cargo a la lideresa de Fuerza Popular.

“La voy a invitar a Palacio para que no se vea una situación de ausencia protocolar. Es necesario invitar porque el título creo que lo van a entregar todavía el 15 (de julio) y ahí estaremos”, explicó el presidente.

Aunque no dio fecha exacta, aseguró que la invitación se hará incluso antes del 15 de julio porque se trata de una exigencia “de la Constitución” y como una muestra que actúa de forma imparcial y que seguirá cumpliendo ese rol hasta el último día en que entregue el poder. “Tanto para ella como para mí resulta necesario mantener esa distancia de equilibrio”, comentó.