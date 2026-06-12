Resumen

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José María Balcázar recordó que la ONPE y el JNE son las únicas autoridades competentes en resultados electorales. (Foto: Presidencia)
José María Balcázar recordó que la ONPE y el JNE son las únicas autoridades competentes en resultados electorales. (Foto: Presidencia)
/ BRAIAN REYNA GUERRERO
Por Redacción EC

El presidente de la República, José María Balcázar, pidió tranquilidad y serenidad a los peruanos mientras se esperan los resultados oficiales de la segunda vuelta entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez, y aseguró que quien sea el ganador, el Ejecutivo ya está trabajando para realizar la transición para el cambio de mando.

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