Resumen
Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.
El presidente de la República, José María Balcázar, pidió tranquilidad y serenidad a los peruanos mientras se esperan los resultados oficiales de la segunda vuelta entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez, y aseguró que quien sea el ganador, el Ejecutivo ya está trabajando para realizar la transición para el cambio de mando.
TE PUEDE INTERESAR
- Juntos por el Perú busca invalidar 2.400 mesas: ¿son viables o no los recursos de nulidad? ¿Qué camino seguirán?
- Keiko Fujimori: “No vemos ninguna causal de nulidad”
- Pleno del Congreso sesiona este viernes con pedido de José María Balcázar pendiente
- Carlos Pareja: “El repliegue electoral desde las 119 oficinas consulares se realizó sin contratiempos ni incidencias”
Seguir temas