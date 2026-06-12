El presidente de la República, José María Balcázar, pidió tranquilidad y serenidad a los peruanos mientras se esperan los resultados oficiales de la segunda vuelta entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez, y aseguró que quien sea el ganador, el Ejecutivo ya está trabajando para realizar la transición para el cambio de mando.

“Quiero llamar al pueblo del Perú través del Gobierno, que tengamos tranquilidad, tengamos paciencia, serenidad, ponderación para respetar los resultados que la ONPE dé en estos días al país. Respetar al ganador, esa es mi invocación, y eso compete exclusivamente a los órganos electorales”, dijo este viernes a Exitosa.

El mandatario dijo que desde el Ejecutivo está dando garantías para mantener la seguridad y permitir que se explique a la ciudadanía las dificultades para conocer los resultados finales en el conteo de votos. Lo que sí destacó es que no hay indicios de algún delito o fraude en los comicios.

“Entiendo que hasta el momento no hay ningún tipo doloso que haya tergiversado el sentido del voto de los peruanos. De eso compete pronunciarse al órgano competente. Nosotros estamos preparando una transición democrática, como corresponde”, explicó.