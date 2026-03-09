El presidente de la república, José María Balcázar, dijo estar seguro de que hará todo lo posible para que los perdedores respeten al ganador de las elecciones generales del 2026, cuya primera vuelta se llevará a cabo el próximo 12 de abril.

Durante su participación en la ceremonia de Promulgación del Plan Nacional de Seguridad Ciudadana y Lucha contra la Criminalidad 2026–2028 en San Isidro, el mandatario también dijo que se garantizarán “elecciones pacíficas y tranquilas” en nuestro país.

En ese sentido, enfatizó que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) ya recibió una partida presupuestal que le permitirá llevar a cabo todos los actos administrativos necesarios para “asegurar” los próximos comicios.

“Garantizaremos con esa perspectiva las elecciones pacíficas y tranquilas que deben venir en el país. Por primera vez estoy seguro que vamos a hacer lo posible porque los perdedores respeten al ganador y en esa medida, el Jurado Nacional de Elecciones tiene claro que las partidas presupuestales que le acabamos de dar ad integrum para que no haya ningún reclamo de que no se pudo hacer tal o cual acto administrativo tendiente a asegurar esta gran elección que se nos viene”, subrayó.

Como se recuerda, el pasado 6 de marzo el Poder Ejecutivo autorizó la transferencia de S/224′777.213 adicionales al presupuesto inicial entregado -el 26 de febrero- para garantizar el correcto desarrollo de las elecciones generales del domingo 12 de abril y los comicios regionales y municipales del 4 de octubre.

Los fondos provenientes de la Reserva de Contingencia, del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), fueron asignado a favor del JNE y de los ministerios de Defensa e Interior para financiar los gastos asociados a la fiscalización electoral y la intervención de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional (PNP).

Antes de la transferencia, el Jurado ya contaba con un monto asignado de S/114′000.000. Con la reciente entrega, actualmente el JNE posee al menos S/214′000.000 de presupuesto para el desarrollo de las elecciones de este año.