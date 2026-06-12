El presidente de la República, José María Balcázar, pidió tranquilidad y serenidad a los peruanos mientras se esperan los resultados oficiales de la segunda vuelta entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez, y aseguró que quien sea el ganador, el Ejecutivo ya está trabajando para realizar la transición para el cambio de mando.

“Quiero llamar al pueblo del Perú través del Gobierno, que tengamos tranquilidad, tengamos paciencia, serenidad, ponderación para respetar los resultados que la ONPE dé en estos días al país. Respetar al ganador, esa es mi invocación, y eso compete exclusivamente a los órganos electorales”, dijo este viernes a Exitosa.

El mandatario dijo que desde el Ejecutivo está dando garantías para mantener la seguridad y permitir que se explique a la ciudadanía las dificultades para conocer los resultados finales en el conteo de votos. Lo que sí destacó es que no hay indicios de algún delito o fraude en los comicios.

“Entiendo que hasta el momento no hay ningún tipo doloso que haya tergiversado el sentido del voto de los peruanos. De eso compete pronunciarse al órgano competente. Nosotros estamos preparando una transición democrática, como corresponde”, explicó.

Balcázar dijo que todos los ministerios ya están preparando para la entrega de mando y la transición, ante la expectativa de que se conozcan los resultados de la segunda vuelta a mediados de julio, solo unos días antes de final de su mandato. “Tan pronto vengan representantes del partido ganador, se tendrá toda la información para hacer la trasmisión de mando como corresponde”.

El presidente reiteró su pedido de que, salga quien salga elegido, se piense en la importancia de convocar al diálogo con todas las fuerzas políticas. “Los puentes tienen que ser tendidos desde el primer día para que las fuerzas políticas concurran a un diálogo. Si el perdedor en este momento apostara por entregar su plan de gobierno al ganador, sería una señal linda para el Perú”.