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José Recoba expuso propuestas para los primeros 100 días en caso de llegar al gobierno. (Foto: Captura de YT/Siempre a las 8)
José Recoba expuso propuestas para los primeros 100 días en caso de llegar al gobierno. (Foto: Captura de YT/Siempre a las 8)
Por Redacción EC

El representante de Fuerza Popular, José Recoba, cuestionó al exministro de Salud Hernando Cevallos y a integrantes de Juntos por el Perú, al señalar que “no pueden solucionar problemas básicos” y criticar la gestión de las regiones donde tuvieron participación política.

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