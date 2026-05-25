El representante de Fuerza Popular, José Recoba, cuestionó al exministro de Salud Hernando Cevallos y a integrantes de Juntos por el Perú, al señalar que “no pueden solucionar problemas básicos” y criticar la gestión de las regiones donde tuvieron participación política.

Durante una entrevista en el programa “Siempre a las 8”, Recoba sostuvo que en los últimos años el país “ha sido tomado por asalto por hordas con un apetito y una sed de enriquecimiento”, y acusó a determinados sectores políticos de construir narrativas para responsabilizar a terceros por la crisis nacional.

El vocero de Fuerza Popular también recordó que Hernando Cevallos fue el primer ministro de Salud del gobierno de Pedro Castillo y señaló que previamente se desempeñó como congresista y dirigente médico en Piura.

“Hoy día Piura tiene nueve médicos por cada 10 mil habitantes. No pueden solucionar problemas básicos, no han gestionado en sus regiones, menos en el Perú” , manifestó.

Asimismo, cuestionó la presencia de Cevallos y del exministro de Economía Pedro Francke en espacios de debate técnico de la segunda vuelta electoral.

“Los dos han sido ministros con pésimos resultados y viven a espaldas de la realidad”, declaró.

Cuestionamientos al sistema de salud

Durante la entrevista, Recoba aseguró que el sistema de salud peruano atraviesa una situación crítica y mencionó problemas en el Ministerio de Salud del Perú, EsSalud y los servicios sanitarios de las Fuerzas Armadas y la Policía.

“La salud en el Perú está en emergencia” , afirmó, tras advertir sobre demoras en cirugías y citas médicas.

Según indicó, algunos pacientes de EsSalud esperan hasta año y medio para acceder a una operación de próstata, situación que —dijo— obliga a muchas personas a recurrir a clínicas privadas y endeudarse para recibir atención.

También cuestionó la ejecución del presupuesto destinado al sector y sostuvo que parte de los recursos asignados a las regiones no logra utilizarse en su totalidad.

“El presupuesto que se le asigna a EsSalud ha aumentado muchísimo. Treinta mil millones de soles, la mitad se va a regiones y no hay forma de hacer un seguimiento para que haya un gasto eficiente ”, señaló.

Propuestas para los primeros 100 días

Recoba indicó además que, en caso de que Fuerza Popular llegue al gobierno, una de las primeras medidas será declarar en emergencia el sector salud.

“La primera es declarar en emergencia el sector salud, la segunda es empezar a reestructurar, sobre todo, las direcciones del sector salud” , sostuvo.

Entre las entidades que mencionó para una eventual reorganización figuran Digemid y Cenares, organismos que —según afirmó— requieren mejoras en tecnología, operatividad y sistemas informáticos.

El representante de Fuerza Popular también planteó descongestionar los hospitales y fortalecer el primer nivel de atención, además de recuperar las Comunidades Locales de Administración de Salud (CLAS).

Finalmente, criticó el funcionamiento actual del Seguro Integral de Salud y señaló que existe una alta rotación de funcionarios en las instituciones públicas del sector.