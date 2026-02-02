En entrevista con el programa “Siempre a las 8” de Milagros Leiva, el candidato presidencial de Avanza País, José Williams, aseguró que de ganar las elecciones generales del 2026, renunciaría a su pensión como militar en retiro.

“Si llego a gobernar, sí lo haría”, dijo al ser consultado sobre la pensión que recibe como oficial del Ejército Peruano (EP) en situación de retiro. También se refirió al salario que recibe del Estado como congresista.

“Trabajo en el Congreso, por lo tanto, tengo derecho a un salario. Adicionalmente soy un pensionista que desde mi primer mes de subteniente, durante 40 años, he aportado para mi pensión. Tal como es en la ONP y los demás sistemas previsionales, cuando uno pasa al retiro y se jubila, recibe una pensión porque la ley lo faculta”, manifestó.

“Lo que recibo es mi pensión, no una doble remuneración. ¿Por qué se hizo esto? Porque existen dos sentencias el Tribunal Constitucional, una de ellas dice que existe un Estado de cosas inconstitucional respecto al tratamiento y la prohibición de la doble percepción de pensión y salario, y eso no es correcto, no es legal para militares y policías”, agregó.

Williams Zapata recordó que el TC le dio seis meses de plazo al Congreso para regularizar esa situación que beneficia a cientos de policías y militares jubilados que podrían trabajar en el Estado.

“No se trata de los cuatro militares, se trata de los cientos de policías y militares que están jubilados y que tienen derecho a trabajar en el Estado porque tienen competencias y capacidades para hacerlo, y no se puede permitir que van a trabajar al Estado y tienen que renunciar a su pensión si la ganaron correctamente”, expresó.

“Además, es decisión del Tribunal Constitucional, que nos dio seis meses de plazo para que se cumpla y fue aprobado por unanimidad por el Congreso y asimismo por el Ejecutivo”, agregó.

Expone propuestas

José Williams propuso crear de manera simultánea una base de seguridad en el país y sobre ella generar crecimiento y desarrollo económico, lo cual daría la imagen de un “país ordenado” al exterior.

Asimismo, planteó manejar bien el tema de la formalización de la minería y atacar la informalidad en dicho sector, además de construir más penales y reformar el Instituto Nacional Penitenciario (INPE). Finalmente, insistió en reforzar las fronteras.

En materia de seguridad ciudadana, dijo que enviaría más policías en las calles y colocar más agentes de inteligencia en las comisarías, además de destinar a las unidades especializadas que son más operativas y más práctica y experiencia a combatir a los delincuentes, como el Escuadrón de Emergencias, la SUAT y Dinoes.

“También tenemos tareas que podemos darle a las Fuerzas Armadas, como inteligencia, que puede intervenir con más actividad. Tenemos agentes de inteligencia que pueden buscar información y proporcionársela a la Policía Nacional. La Policía va a trabajar con todo ello”, manifestó.

Recordó que las Fuerzas Armadas ya realizan algunas acciones en el trabajo contra la minería informal e ilegal, y eso no va contra la Constitución y las demás leyes vigentes.

“La fuerza armada sí está en condiciones de participar conforme dice la Constitución de alguna manera. Hay extremos en los cuales puede participar, lo hace en zonas de emergencia, puede liberar a la Policía que está en otros lugares, puede utilizar al respecto de inteligencia los medios, los mecanismos, la electrónica y todo el material que tiene”, subrayó.

“Puede asesorar, estar en los centros de control proporcionando información. Puede hacer algunas cosas que no escapen de lo que corresponde. Ya lo hace en Pataz, podría hacerlo en otro lugar porque la ley la respalda”, sentenció.