Por Sebastián Ramírez Mendoza

Durante el “Foro de candidatos a la Presidencia – Elecciones 2026”, el postulante José Williams Zapata (Avanza País) planteó la transformación completa de la policía, creando dos frentes completamente nuevos.

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