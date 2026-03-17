Durante el “Foro de candidatos a la Presidencia – Elecciones 2026”, el postulante José Williams Zapata (Avanza País) planteó la transformación completa de la policía, creando dos frentes completamente nuevos.

“ Se va a transformar a la Policía Nacional del Perú, de tal forma que se creen dos cuerpos . El primero, llamado la Guardia Nacional, cuyas actividades sean en fronteras, comisarías, de orden interno y más actividades territoriales. Y el segundo, llamado la Policía de Investigación Criminal, cuyas funciones serían de delitos de mayor cuantía para combatir los delitos de forma más eficiente. Cada cuerpo contaría con su propia escuela de formación”, detalló.

El candidato Williams Zapata comentó, además, que es necesario desarrollar un nuevo código minero para ordenar, centralizar y sistematizar la actual normativa, que considera dispersa. “Tenemos el objetivo de regular el funcionamiento de la pequeña, mediana y gran minería. Debemos también diversificar la matriz energética del país. Ya lo hemos visto con el gas de Camisea; necesitamos energía eólica, solar y otras hidroeléctricas para poder mejorar las cosas ”, agregó.

“Loreto tiene la energía eléctrica más cara del Perú y, lamentablemente, no hay hidroeléctricas que puedan funcionar. Por ello, consideramos que ahí podría funcionar una planta nuclear pequeña que genere 300 megabites; ya hay algo así en Argentina, Estados Unidos y Canadá. De ese modo, solucionaremos el tema en la mayor parte de la Amazonía ”, expresó.

Al inicio de su presentación, el candidato detalló sus propuestas en torno al desarrollo productivo, promoción del empleo y formalización. “ Pensamos elevar los niveles de competitividad y productividad en Perú para así alcanzar un 5% de crecimiento. Por el momento, tenemos un 3.5%, pero para el 2027 es posible llegar al 5% . Nuestras estrategias clave son impulsar la productividad, competitividad e innovación de la micro, pequeña y mediana empresa”, dijo.

“Para ello, es necesaria la reactivación de sectores como lácteos, textiles, carpintería, entre otros (...). Por otro lado, hay que impulsar el uso intensivo de herramientas digitales e impulsar la conectividad digital en distintos rubros”, expresó.

El candidato propuso implementar proyectos ferroviarios de interconexión, como una línea que una La Libertad con Ica, para mejorar el transporte de productos.

Consideró, además, que es importante solucionar los proyectos ferroviarios de interconexión. “ Necesitamos darle impulso a un ferrocarril que debe comenzar en La Libertad y terminar en Ica. Se deberían desarrollar ferrocarriles que capten muchos de los productos de los países del Este ”, mencionó.

Panorama social

En relación al segundo bloque de su exposición, habló de los temas de salud, seguridad ciudadana, educación y promoción de la juventud. “La salud es la base fundamental para el desarrollo de los países. Y en Perú tenemos pésimas condiciones en salud. Pensamos en impulsar una salud de primer nivel. No tenemos postas ni centros de salud con suficientes medicinas ni especialistas. Hay que mejorar las necesidades de la ciudadanía”, dijo.

Respecto a educación, consideró que “ en cinco años vamos a elevar en un 20% el nivel satisfactorio del logro educativo . Y vamos a promover la lectura, la ciencia y el manejo de las herramientas digitales. Es necesario también reducir las brechas de infraestructura, conectividad, equipamiento educativo y servicios básicos en escuelas”.

“Hay que tener una formación en valores, ética, responsabilidad, ciudadanía y convivencia. En cuanto a la educación técnica superior, hay que implementar una educación de acuerdo a las vocaciones productivas de cada región , reduciendo las brechas en educación y mercado laboral. Por ejemplo, en Cusco el turismo, o en Piura la pesca y agroexportación”, dijo.

Mejorar vías

Luego de su exposición, Karsten Kunckel Saamer, presidente reelecto del Consejo Directivo de la Asociación Automotriz del Perú (AAP), le preguntó al candidato qué acciones realizará para reducir accidentes de tránsito y convertir la seguridad vial en política de Estado, a lo que el Williams respondió que “en las carreteras nacionales hay que mejorar la calidad de las vías para reducir demoras en el tráfico y los accidentes, además de implementar una mayor señalización, que es casi inexistente”.