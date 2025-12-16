El congresista y candidato presidencial de Avanza País, José Williams, aseguró que quien voten en la Comisión Permanente del Congreso a favor de ampliar el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) hasta diciembre del 2026 “son los grandes cómplices de la ilegalidad”.
Al iniciar su campaña electoral, Williams publicó un video elaborado con Inteligencia Artificial (IA) y se refirió al tema del Reinfo señalando que los mineros ilegales “se han infiltrado en algunos sectores del Congreso”.
Afirmó que dicho sector llevó la votación del Reinfo hasta el inicio de la campaña electoral del 2026 y aseveró que los partidos políticos “están de su lado porque no quieren perder sus votos ni su financiamiento”.
“No les interesa el Perú. Solo en Avanza País votamos en contra. A nosotros no nos interesa esos votos porque el estado de derecho debe estar siempre por encima de los intereses políticos y electorales”, expresó.
“Esta semana es la segunda votación en la Comisión Permanente. Los que han votado y van a votar a favor de esta ampliación del Reinfo son los grandes cómplices de la ilegalidad en el Perú. Por eso hoy anuncio que si los cómplices de los ilegales aprueban la ampliación del Reinfo, en mi gobierno yo terminaré con él para siempre”, agregó.
José Williams prometió que de llegar a la Presidencia, apoyará la formalización de los mineros y terminará con la ilegalidad en ese sector mediante la imposición de un “cambio a la fuerza”.
“Apoyaremos totalmente a los mineros que se formalicen y terminaremos con la minería ilegal. Reinfo nunca más, vamos a promover y apoyar como nunca a la minería formal. Con la legitimidad que nos dará tu voto, vamos a imponer un verdadero cambio, un cambio a la fuerza”, sentenció.
Como se recuerda, la Comisión Permanente del Congreso programó para este miércoles 17 de diciembre la segunda votación del dictamen que prolonga hasta el 31 de diciembre del 2026 el cuestionado Reinfo, que, según advierten expertos y organizaciones, es aprovechado por la minería ilegal.
El 4 de diciembre, el texto fue aprobado por el pleno del Parlamento por 60 votos a favor, 36 en contra y ocho abstenciones. Ahora su ratificación estará a cargo de la Comisión Permanente, tras el cierre de la legislatura.
