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José Williams advirtió de riesgos de los grupos de izquierda que respaldan a Roberto Sánchez. (El Comercio)
José Williams advirtió de riesgos de los grupos de izquierda que respaldan a Roberto Sánchez. (El Comercio)
Por Redacción EC

El congresista José Williams, excandidato presidencial de Avanza País, respaldó la decisión de Rafael López Aliaga de anunciar su apoyo a Keiko Fujimori y Fuerza Popular en esta segunda vuelta frente a Roberto Sánchez, porque, en declaraciones a “Siempre a las ocho” con Milagros Leiva, advirtió que este último pone en riesgo la democracia.

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