El congresista José Williams, excandidato presidencial de Avanza País, respaldó la decisión de Rafael López Aliaga de anunciar su apoyo a Keiko Fujimori y Fuerza Popular en esta segunda vuelta frente a Roberto Sánchez, porque, en declaraciones a “Siempre a las ocho” con Milagros Leiva, advirtió que este último pone en riesgo la democracia.

“Me parece que está muy bien que Rafael haya tomado esa decisión. Ya la había tomado antes. La había dado a entender, pero me parece correcto que vaya a precisar las cosas porque es una fuerza importante de derecha en el Parlamento, y lo que más se necesita es que haya unión en el Parlamento y en general en el país”, señaló este viernes.

Williams exhortó a todos los partidos políticos que tienen ese mismo pensamiento que actúen en bloque para “evitar que nos vayamos a un precipicio”.

“El problema mayor es que habría un giro muy pronunciado hacia una izquierda que es extrema. No es una izquierda razonable que compite en democracia como corresponde. Es una izquierda que va más allá y puede hacer transformaciones, cambiar objetivos, finalidades, propósitos y eso es mucho más difícil. Obviamente que se va a ofrecer resistencia”, aseguró el legislador para luego indicar que la postulación de Keiko Fujimori no es de coincidencias totales, “es razonable, da tranquilidad y confianza, puede escuchar y espero que escuche”.

José Williams indicó que opina a título personal y que no ha conversado, ni con la bancada, ni con Avanza País ni con Keiko Fujimori, pero recordó que su agrupación política desde el Congreso ha tenido una posición firme contra el golpe de Estado de Pedro Castillo, quien se vería favorecido por parte de Roberto Sánchez.

“Imagina que se pretenda liberar al señor Castillo. Es obvio que va a haber problemas porque está yendo contra todas las instituciones que se opusieron al golpe, incluyendo las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional”, advirtió.