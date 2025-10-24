El exministro del Interior y de Justicia y Derechos Humanos Juan José Santiváñez anunció que será candidato del partido Alianza para el Progreso (APP) para el Senado en las próximas elecciones generales del 2026.

A través de un video publicado en sus redes sociales, el exfuncionario de la expresidenta Dina Boluarte dio a conocer su principal propuesta de campaña, dirigida a los integrantes de la Policía Nacional del Perú (PNP).

“Hoy me presento al Senado con una propuesta: el pago de gratificaciones de julio y diciembre a sueldo completo. Como todos. Siempre puse el pecho, lo hice antes, lo haré ahora”, expresó en el clip.

¡Nos vamos con todo! 💪🇵🇪

Santiváñez es Alianza para el Progreso@Peru_APP



✅ Gratificación a sueldo completo dos veces al año para nuestros #POLICÍAS y #MILITARES.



¡Porque ellos merecen los mismos derechos que todos!#Santiváñez2026 #APP pic.twitter.com/LiUQ81ay8C — Santiváñez 2026 🇵🇪 (@JSantivanez2026) October 25, 2025

Como se recuerda, el pasado 1 de octubre Santiváñez Antúnez renunció al cargo de ministro de Justicia y Derechos Humanos, que había asumido el 23 de agosto, poco antes de que se vea en el Congreso una moción de censura en su contra.

Dicha moción se presentó luego de la difusión de audios que lo vinculan con un presunto caso de tráfico de influencias y contaba con el respaldo de 35 legisladores.

En el registro, revelado por “Panorama”, se escucharía al ministro interceder a favor del recluso Miguel Marcelo Salirrosas, alias “El Diablo”, un expolicía sentenciado por sus nexos con la organización criminal ‘Los Injertos de K y K’.

Fue censurado

En marzo pasado el Parlamento había censurado a Juan José Santiváñez por la creciente ola de inseguridad en el país, que se traduce en asesinatos, asaltos, ataques, extorsiones, robos y otros delitos. Fueron 78 votos a favor, 11 en contra y 20 abstenciones.

#AlertaLegislativa: Así votaron las bancadas en la censura contra el ministro del Interior, Juan José Santiváñez. pic.twitter.com/yqvOTyNzYS — Martin Hidalgo (@martinhidalgo) March 21, 2025

En aquella ocasión, de los 14 integrantes de APP, dos votaron por la censura de Santiváñez Antúnez, 3 en contra y 8 se abstuvieron. El respaldo de Fuerza Popular, Renovación Popular y Podemos Perú inclinó la balanza.

En total el ahora candidato al Senado de APP registra doce investigaciones en su contra por presunto tráfico de influencias, encubrimiento, malversación e interceptación, entre otros cargos.

Además, pese a que el Poder Judicial (PJ) dispuso la realización del peritaje de voz en un caso por presunto abuso de autoridad, que involucra al capitán PNP Junior Izquierdo, el exministro se negó a acudir alegando que el plazo de la investigación estaba vencido.