El candidato presidencial del Partido Morado, Julio Guzmán, aseguró este miércoles que la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, miente al país con su propuesta para que los privados participen junto con el Gobierno en la campaña de vacunación contra la COVID-19.

A través de un video difundido en su cuenta de Twitter, Guzmán consideró que “no es el momento” para que los privados participen en la vacunación contra el COVID-19 puesto que se debe inocular primero “a los más expuestos y vulnerables para que la pandemia no se siga extendiendo”.}

“Me acabo de enterar de la propuesta de la señora Fujimori para incorporar al sector privado en el proceso de vacunación de la población peruana. Eso es una mentira y no se puede. La venta de vacunas solo se da entre los laboratorios que producen las vacunas y los Estados, nada más”, señaló.

“Lo primero que tenemos que hacer, de acuerdo a la ciencia, es vacunar a los más expuestos y vulnerables para que la pandemia no se siga extendiendo. Si no hacemos eso primero, no vamos a terminar con la pandemia. Todos quisiéramos que los privados pudieran intervenir, pero no en este momento. El proceso lo tiene que liderar el Estado para proteger a toda la población”, manifestó.

Este martes, Keiko Fujimori invocó al presidente Francisco Sagasti a reconsiderar la decisión de no permitir que el sector privado tenga autorización para la importación y distribución de vacunas contra el coronavirus (COVID-19).

“Estoy muy extrañada por la decisión que ha tomado el gobierno de no permitir que los privados puedan vacunar gratis hasta que el Estado haya terminado de hacerlo. Eso quiere decir que la vida de todos los peruanos depende de la velocidad ineficiente del Estado [...] Invoco, con todo respeto, al presidente Sagasti a reconsiderar esta decisión”, indicó en un video difundido en sus redes sociales.

“Si los privados pueden conseguir la vacunas más rápido para vacunar gratis a sus trabajadores, a sus familias y sus zonas de influencia, ¿por qué prohibirlo?”, cuestionó.

