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La JNJ dio a conocer la lista de postulantes que aprobaron la evaluación de conocimientos para jefatura de la ONPE. (Foto: Andina)
La JNJ dio a conocer la lista de postulantes que aprobaron la evaluación de conocimientos para jefatura de la ONPE. (Foto: Andina)
Por Redacción EC

La Junta Nacional de Justicia (JNJ) informó que solo dos postulantes aprobaron la evaluación de conocimientos, en el marco del concurso público para la selección y nombramiento del nuevo jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

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