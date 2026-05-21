La Junta Nacional de Justicia (JNJ) informó que solo dos postulantes aprobaron la evaluación de conocimientos, en el marco del concurso público para la selección y nombramiento del nuevo jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

A través de un comunicado, señaló que los dos únicos aspirantes al cargo que aprobaron y pasaron a la etapa de evaluación curricular son:

Loyola Escadillo, Carlos Martín Eulalio

Ortega Campana, Amparo

Los dos postulantes aptos para la etapa de evaluación curricular deberán presentar la documentación correspondiente, a fin de calificar la formación académica, experiencia y trayectoria profesional e investigación.

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Se trata del currículum vitae con copia de la documentación que lo sustente, completa, debidamente escaneada por el anverso y reverso de corresponder el caso. Deberá hacerse en la extranet de la JNJ, la que tiene carácter de declaración jurada.

En caso de presentar investigaciones debe adjuntar los archivos digitales en formato Word, juntamente con la documentación señalada en el párrafo que antecede, indicando la fuente de verificación física o virtual de las mismas.

El plazo de presentación será del 22 al 26 de mayo. Toda documentación remitida con posterioridad al plazo establecido se tiene por no presentada. Además, no se admitirá la subsanación de documentos.

La evaluación, que tuvo una duración de dos horas, se orientó a medir conocimientos en materia de formas de organización del Estado y regímenes políticos, legislación electoral y de organizaciones políticas, ejecución de procesos electorales, gobierno de organizaciones y/o gestión pública, ética pública y administración e informática.

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Como parte de las medidas de seguridad, se contó con la presencia de un fiscal de prevención del delito, que garantizó la legalidad del acto, así como de una notaría pública. A los postulantes no se les permitió el ingreso a la Sala de Actos con dispositivos electrónicos u otros accesorios.