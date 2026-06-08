La Junta Nacional de Justicia (JNJ) informó este lunes 8 de junio que sigue adelante con el proceso para elegir al nuevo jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) entre solo dos candidatos.
En un comunicado, indicó que los dos postulantes que siguen en carrera son Carlos Martín Eulalio Loyola Escajadillo y Amparo Ortega Campana, quienes obtuvieron 88 y 74 puntos, respectivamente, en la evaluación de conocimientos.
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Asimismo, la JNJ declaró fundado en parte un recurso de reconsideración presentado por Loyola Escajadillo respecto a la evaluación curricular, con lo cual su puntaje quedó en 77.
En el caso de Ortega Campana, su recurso fue declarado infundado y se quedó con 71 puntos. Ambos candidatos pasaron a la siguiente etapa, que es la presentación del plan de trabajo.
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Los postulantes deberán presentar dicho plan a través de la extranet de la JNJ, en formato PDF y que no supere los 14 MB. El plazo para hacerlo será del 9 al 11 de junio.
El pasado 29 de abril la JNJ convocó a un concurso público para elegir al nuevo jefe d la ONPE luego de aceptar la renuncia de Piero Corvetto Salinas, el 21 de ese mismo mes, luego de las irregularidades registradas durante la primera vuelta.
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La elección del nuevo titular de la ONPE consta de cuatro etapas: evaluación de conocimientos (25 %), revisión curricular (20 %), estudio de caso con presentación de plan de trabajo (20 %) y entrevista personal (35 %).