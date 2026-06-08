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La JNJ sigue adelante con el concurso público para elegir al nuevo jefe de la ONPE. (Foto: Andina)
La JNJ sigue adelante con el concurso público para elegir al nuevo jefe de la ONPE. (Foto: Andina)
Por Redacción EC

La Junta Nacional de Justicia (JNJ) informó este lunes 8 de junio que sigue adelante con el proceso para elegir al nuevo jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) entre solo dos candidatos.

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