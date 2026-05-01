Tito Rojas fue sancionado por no consignar en su declaración jurada de hoja de vida una sentencia en su contra por violencia familiar.

El JNE ratificó una resolución del Jurado Electoral Especial de Puno (JEE Puno) de marzo pasado, que determinó que el candidato declaró información falsa, al consignar que no tenía información por declarar en el rubro “Relación de sentencias”.

Según precisa la resolución, la Corte Superior de Justicia de Puno informó que Tito Rojas fue sentenciado el 15 de julio de 2016 por violencia familiar.

El exmiembro del Movadef apeló la resolución del JEE Puno argumentando que no tuvo la intención de ocultar información. Alegó que “por un tema de premura” no se pudo consignar lo detectado, ya que se encontraban en el límite para presentar la solicitud de inscripción de fórmulas y listas de candidatos. Agregó que se trató de “un asunto familiar de hermanos, todos mayores, que se maximizó”.

No obstante, el jurado declaró infundado el recurso de apelación y confirmó la resolución en todos sus extremos.

Vínculo con el Movadef

La sanción es solo un nuevo episodio en la trayectoria de Tito Rojas, marcada por su afiliación al Movadef, el brazo político de Sendero Luminoso.

Reportes de la Dirección contra el Terrorismo de la PNP (Dircote) señalan que entre el 2000 y el 2004 habría visitado a internos por terrorismo en el penal de Yanamayo, en Puno.

Tito Rojas desempeñó roles relevantes en el Movadef. Fue miembro del comité provincial en Puno y participó en la organización interna del movimiento.

AFILIACIÓN AL MOVADEF

La afiliación de Tito al Movadef aparece en la segunda casilla

ESTE ES SU HISTORIAL DE AFILIACIÓN

Virtual diputado por Puno de Juntos por el Perú estuvo afiliado al Movadef

En junio del 2021, durante la segunda vuelta entre Pedro Castillo (Perú Libre) y Keiko Fujimori (Fuerza Popular), participó en marchas y plantones en Lima en respaldo a Castillo.

También registra una larga trayectoria en el ámbito sindical y magisterial. Fue secretario de defensa del Sutep Regional Puno y formó parte del Conare-Sutep, una facción radical del gremio docente.

Además, participó en la Federación Nacional de Trabajadores en la Educación del Perú (Fenatep), un sindicato impulsado por Pedro Castillo como alternativa al Sutep tradicional.

Integra la facción castillista

Tito Rojas y el exmandatario Pedro Castillo compartieron espacios en el movimiento magisterial y participaron juntos en eventos internacionales, como el Primer Encuentro Internacional de Maestros de Latinoamérica realizado en Bolivia. Esa relación se ha mantenido en el tiempo.

Actualmente está afiliado al partido Todo con el Pueblo (TCP), una organización impulsada por Pedro Castillo que logró su inscripción en agosto de 2025, fuera de plazo para participar en las elecciones generales de 2026.

El exmandatario Pedro Castillo, preso en el penal de Barbadillo, tendrá una cuota de congresista en la bancada de Juntos por el Perú. Foto: Julio Reaño / GEC / JULIO REAÑO

Ante esa limitación, varios de los cuadros de Castillo, incluido Tito, encontraron espacio en Juntos por el Perú.

La bancada de Roberto Sánchez agrupará al menos tres corrientes internas: los allegados Sánchez; los denominados “castillistas”, integrados por familiares, allegados y militantes cercanos a Pedro Castillo; y un grupo de congresistas independientes que conseguirían la reelección. Tito Rojas forma parte de la facción castillista.

De hecho, el propio Tito ha señalado a los medios de comunicación de Puno que una de sus principales consignas políticas es la liberación de Castillo, quien cumple condena por el golpe de Estado que dio en diciembre del 2022.

Según dijo, ese objetivo forma parte de uno de los seis ejes fundamentales de Juntos por el Perú. Otro tema clave para Tito es el cambio de Constitución mediante una asamblea constituyente.

Incluso, en declaraciones a Radio Pachamama, señaló: “A la primera que Sánchez pretenda torcerse, seremos los primeros en confrontarlo”.

Su discurso apela constantemente a su trayectoria como dirigente social. “Siempre hemos estado en primera fila luchando con el magisterio y con el pueblo mismo. No podríamos ser sinvergüenzas”, sostuvo en la misma entrevista.

Antes de su actual afiliación al partido de Castillo, Tito Rojas también formó parte del Frente Amplio.

Visitó la PCM

En el 2021 ingresó a la sede de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), en una visita que evidenció su cercanía con el poder.

Aquella vez, el parlamentario Alejandro Muñante (Renovación Popular) presentó una moción para que el entonces primer ministro Guido Bellido explicara las razones de esa visita. No obstante, la iniciativa fue archivada por la salida de Bellido.

La presencia del dirigente en la PCM fue defendida por el congresista José María Balcázar, hoy presidente interino, quien sostuvo que el gobierno no debía “excluir a nadie” y que era necesario dialogar con todos los sectores. Sin embargo, para otros legisladores, como Roberto Chiabra (Alianza para el Progreso), el hecho resultaba “insostenible” y reflejaba una afinidad con sectores vinculados al extremismo.