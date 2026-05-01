Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) confirmó una multa de 4 Unidades Impositivas Tributarias (UIT), equivalente a S/ 22 mil, contra el candidato de Juntos por el Perú César Tito Rojas, virtual diputado por Puno y exintegrante del Movimiento por la Amnistía y los Derechos Fundamentales (Movadef).

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.