El partido Juntos por el Perú presentó un escrito ante el Jurado Electoral Especial de Bagua solicitando que se declare improcedente el pedido de nulidad formulado por Rafael López Aliaga contra las actas de sufragio de la serie 900000 y pidió además sanciones por presunta “temeridad y mala fe” procesal.

El documento, firmado por el personero legal titular de la agrupación, Carlos Adeval Zafra Flores, también solicita que se impongan multas tanto al líder de Renovación Popular como a su abogado, Wilber Medina Barcena.

Según el escrito, López Aliaga presentó una solicitud para declarar la nulidad y dejar sin efecto las actas de la serie 900000 al considerar que constituirían “actas fantasmas carentes de base legal y constitucional”.

Extemporáneo e improcedente

Juntos por el Perú sostiene que el recurso debe ser rechazado debido a que no fue presentado por el personero legal de la organización política, fue interpuesto fuera de plazo y además no adjuntó la tasa correspondiente.

Juntos por el Perú

“El pedido de nulidad es manifiestamente improcedente”, señala el documento presentado ante el Jurado Electoral Especial.

La agrupación argumenta, además, que las nulidades electorales solo pueden presentarse el mismo día del acto electoral o dentro de los tres días posteriores a este.

#AHORA Juntos por el Perú, de Roberto Sánchez, pide rechazar la solicitud de nulidad presentada por Rafael López Aliaga (Renovación Popular) para invalidar las actas con la serie 900000. Solicitan sancionar al candidato y a su abogado por “mala fe” en el proceso. @Politica_ECpe pic.twitter.com/SReplnfS7s — Alexander Villarroel Zurita (@alexandergraphy) May 7, 2026

El partido de Roberto Sánchez también acusa a López Aliaga y a su defensa legal de formular afirmaciones “contrarias a la realidad” al sostener que se estaría permitiendo votar a ciudadanos no incluidos en el padrón electoral.

“Lo referido es falso, pues solo pueden votar los ciudadanos incluidos en el padrón”, indica el escrito.

En esa línea, Juntos por el Perú solicita imponer una multa de 10 unidades de referencia procesal (URP) a López Aliaga y otra de 20 URP a su abogado, además de remitir copias al colegio profesional correspondiente.

La agrupación sostiene finalmente que el recurso habría sido presentado “con la única finalidad de dilatar el proceso electoral” y entorpecer el normal desarrollo del proceso.