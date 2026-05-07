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Juntos por el Perú solicita imponer una multa de 10 unidades de referencia procesal (URP) a López Aliaga y otra de 20 URP a su abogado. (Foto: GEC)
Juntos por el Perú solicita imponer una multa de 10 unidades de referencia procesal (URP) a López Aliaga y otra de 20 URP a su abogado. (Foto: GEC)
Por Redacción EC

El partido Juntos por el Perú presentó un escrito ante el Jurado Electoral Especial de Bagua solicitando que se declare improcedente el pedido de nulidad formulado por Rafael López Aliaga contra las actas de sufragio de la serie 900000 y pidió además sanciones por presunta “temeridad y mala fe” procesal.

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