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Juntos por el Perú y su candidato presidencial, Roberto Sánchez. (Foto: Gerardo Marin / @photo.gec)
Juntos por el Perú y su candidato presidencial, Roberto Sánchez. (Foto: Gerardo Marin / @photo.gec)
Por Redacción EC

Juntos por el Perú, partido por el cual postula Roberto Sánchez como candidato presidencial, emitió un comunicado donde señalan que el proceso debe sostenerse sobre el principio de igualdad del voto, y para cuestionar que se ofrezca dinero a cambio de denuncias sobre supuestas irregularidades en los comicios.

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