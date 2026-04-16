Juntos por el Perú, partido por el cual postula Roberto Sánchez como candidato presidencial, emitió un comunicado donde señalan que el proceso debe sostenerse sobre el principio de igualdad del voto, y para cuestionar que se ofrezca dinero a cambio de denuncias sobre supuestas irregularidades en los comicios.

El partido saludó la labor de las misiones de observación internacional, mencionando que la Unión Europea no ha encontrado indicios de fraude en la votación. En ese sentido, JP exhortó a todos los actores políticos a tomar con seriedad las apreciaciones de dichos organismos para fortalecer la confianza en el sistema electoral.

Juntos por el Perú pide respetar resultados electorales.

Respecto a los cuestionamientos al proceso, la organización señaló que cualquier duda debe sustentarse con pruebas ante las autoridades competentes. El comunicado precisó que no se debe pagar por denuncias ni buscar mecanismos que pretendan alterar el resultado, pues ello afecta la estabilidad del país. “Eso no es defender la democracia, es empujar al país al caos”, indicaron.

Esto, luego que Rafael López Aliaga, candidato presidencial de Renovación Popular, ofreciera un pago de S/20 mil a funcionarios del JNE y la ONPE que presentaran información de presuntas irregularidades, respetando su anonimato.

La agrupación política hizo un llamado a la ciudadanía para mantener la calma y la vigilancia democrática a través de los canales institucionales. Asimismo, instaron a esperar con responsabilidad los resultados oficiales que emitan el Jurado Nacional de Elecciones y la Oficina Nacional de Procesos Electorales.

Finalmente, Juntos por el Perú reiteró su compromiso de defender cada voto y actuar con firmeza ante intentos de vulnerar la decisión del pueblo. El partido reafirmó que la confianza en las instituciones es necesaria para la construcción de un futuro próspero para el país.