Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

La tesorera de Juntos por el Perú, Luzmila Ayay Casas, anunció el lunes 15 que ya no recibirán más donaciones para financiar el pago de tasas por presentar recursos de nulidad de la segunda vuelta. La dirigente pidió a los simpatizantes de la agrupación que dejen de realizar desembolsos.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.