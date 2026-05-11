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Jurado Nacional de Elecciones supervisa impresión de actas padrón en sede de la Oficina Nacional de Procesos Electorales. (Foto: Andina)
Jurado Nacional de Elecciones supervisa impresión de actas padrón en sede de la Oficina Nacional de Procesos Electorales. (Foto: Andina)
Por Redacción EC

Jurado Nacional de Elecciones fiscalizó el inicio de la impresión del acta padrón de la segunda elección presidencial, proceso que se realiza en las instalaciones de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), ubicadas en el distrito limeño de San Martín de Porres.

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