Jurado Nacional de Elecciones fiscalizó el inicio de la impresión del acta padrón de la segunda elección presidencial, proceso que se realiza en las instalaciones de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), ubicadas en el distrito limeño de San Martín de Porres.

La supervisión estuvo a cargo de los monitores operativos de la Dirección Nacional de Fiscalización y Procesos Electorales (DNFPE), quienes verificaron la impresión de la relación de electores y la lista de electores que serán utilizadas durante los comicios previstos para el próximo 7 de junio.

Según informó el JNE, la impresión comenzó con el material correspondiente a los ciudadanos peruanos residentes en el extranjero, quienes también participarán en la segunda vuelta presidencial.

La relación de electores será colocada en las puertas de las aulas de votación, mientras que la lista de electores será utilizada por los miembros de mesa durante la jornada electoral para registrar la participación de los votantes.

Durante la fiscalización, el personal de la DNFPE verificó que las impresiones se ejecuten conforme al catálogo oficial de materiales aprobado previamente por la ONPE.

Asimismo, supervisaron que se realicen los respectivos controles de calidad, tanto manuales como electrónicos, sobre la documentación impresa antes de su distribución.

El organismo electoral indicó que continuará realizando inspecciones inopinadas durante todo el proceso de impresión del acta padrón y en las demás actividades contempladas en el Plan Operativo Electoral.

Con estas acciones, el JNE busca garantizar la legalidad, transparencia y correcto desarrollo de la segunda elección presidencial.

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