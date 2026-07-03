JNE proclama resultados de la segunda vuelta presidencial | Cobertura EN VIVO
El pasado 29 de junio, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) dio a conocer los resultados oficiales al 100% de actas contabilizadas tras la segunda vuelta presidencial del 7 de junio. Keiko Fujimori logró el 50.135% de votos, por lo que se convirtió en la virtual presidenta del Perú. Roberto Sánchez, su contendor de Juntos por el Perú, se quedó con el 49.865%.
Keiko Fujimori recibirá sus credenciales para presidenta de la República en otra ceremonia, prevista para el 15 de julio y jurará al cargo en menos de un mes, el 28 de julio, durante una sesión solemne en el Congreso.
La sesión pública de “proclamación de resultados de la elección de presidente y vicepresidentes de la República” se realizará en la sede principal del JNE, ubicada en el distrito de Jesús María.
Integran la fórmula ganadora del balotaje del 7 de junio: Luis Galarreta (virtual primer vicepresidente y también parlamentario andino electo) y Miguel Torres (virtual segundo vicepresidente y diputado electo).
El Jurado Nacional de Elecciones proclamará este viernes 3 de julio los resultados oficiales de la segunda vuelta presidencial 2026. La ceremonia, que será presidida por el titular del ente electoral, Roberto Burneo, iniciará a las 12 pm.
El Jurado Nacional de Elecciones proclamará este viernes 3 de julio los resultados oficiales de la segunda vuelta presidencial 2026. La ceremonia, que será presidida por el titular del ente electoral, Roberto Burneo, iniciará a las 12 pm.