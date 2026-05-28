Resumen
Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.
Los Jurados Electorales Especiales (JEE) de distintas regiones del país iniciaron el proceso de proclamación descentralizada de resultados para la elección de representantes al Congreso de la República y al Parlamento Andino, en el marco de las Elecciones Generales 2026.
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