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Para este jueves 28, el cronograma contempla nuevas audiencias de proclamación para la Cámara de Diputados en los JEE de Tacna, Huaura, Chiclayo, Pasco, Alto Amazonas, Arequipa 2, Cañete y Huamanga.
Para este jueves 28, el cronograma contempla nuevas audiencias de proclamación para la Cámara de Diputados en los JEE de Tacna, Huaura, Chiclayo, Pasco, Alto Amazonas, Arequipa 2, Cañete y Huamanga.
Por Redacción EC

Los Jurados Electorales Especiales (JEE) de distintas regiones del país iniciaron el proceso de proclamación descentralizada de resultados para la elección de representantes al Congreso de la República y al Parlamento Andino, en el marco de las Elecciones Generales 2026.

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