Los Jurados Electorales Especiales (JEE) de distintas regiones del país iniciaron el proceso de proclamación descentralizada de resultados para la elección de representantes al Congreso de la República y al Parlamento Andino, en el marco de las Elecciones Generales 2026.

Según informó el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), las audiencias públicas se desarrollan luego de que las Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales (ODPE) remiten a los JEE el reporte de cómputo con el 100 % de actas contabilizadas.

Las primeras proclamaciones se realizaron ayer miércoles 27 en los JEE de Huamalíes, Arequipa 2, Huaura, Puno y Tacna. En algunos casos, las audiencias estuvieron enfocadas en los resultados para diputados y representantes al Parlamento Andino.

Los JEE de Chiclayo, Jaén, Pasco y Lima Oeste 1, proclamaron los resultados de la elección al Parlamento Andino en cada una de sus circunscripciones electorales.

Las audiencias de proclamación están disponibles aquí👉 https://t.co/hlnr4E2p33#EG2026 🗳️ #TuVotoSeRespeta pic.twitter.com/9ZlTFLU8ws — JNE Perú (@JNE_Peru) May 28, 2026

El cronograma contempla nuevas audiencias de proclamación para la Cámara de Diputados en los JEE de Tacna, Huaura, Chiclayo, Pasco, Alto Amazonas, Arequipa 2, Cañete y Huamanga.

En paralelo, los JEE de Pasco, Jaén, Alto Amazonas, Chiclayo, Cañete, Huamanga y Trujillo realizarán las proclamaciones correspondientes al Parlamento Andino.

Asimismo, el JNE informó que para mañana viernes 29 están programadas audiencias en los JEE de Huari, para diputados y Parlamento Andino, y en Puno, para la proclamación de diputados.

Una vez culminada la proclamación descentralizada de resultados en todo el país, corresponderá al Pleno del JNE suscribir el acta de proclamación general de resultados y posteriormente entregar las credenciales oficiales a los candidatos electos.