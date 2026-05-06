Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Renzo Reggiardo también presentó una demanda competencial contra el JNE ante el TC. (Foto: Municipalidad de Lima)
Renzo Reggiardo también presentó una demanda competencial contra el JNE ante el TC. (Foto: Municipalidad de Lima)
Por Redacción EC

El 11vo Juzgado Constitucional de Lima rechazó tramitar la demanda de amparo de Renzo Reggiardo contra el Jurado Nacional de Elecciones (JNE). La magistrada Silvia Núñez Riva declaró la incompetencia de su oficina para resolver esta controversia electoral.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.