El 11vo Juzgado Constitucional de Lima rechazó tramitar la demanda de amparo de Renzo Reggiardo contra el Jurado Nacional de Elecciones (JNE). La magistrada Silvia Núñez Riva declaró la incompetencia de su oficina para resolver esta controversia electoral.

La resolución judicial indica que este juzgado tiene una subespecialidad exclusiva en temas tributarios, aduaneros y de mercado. El pedido del alcalde de Lima no pertenece a estas materias específicas según las normas vigentes.

Reggiardo interpuso este recurso a nombre propio para anular el acuerdo que canceló las elecciones complementarias en Lima. El burgomaestre sostiene que la decisión del ente electoral vulnera el derecho al sufragio de miles de ciudadanos.

La denuncia constitucional incluye también al presidente del organismo electoral, Roberto Burneo. El alcalde exige que el Poder Judicial ordene una nueva votación en los distritos afectados por fallas logísticas.

La jueza dispuso la remisión inmediata del expediente al Centro de Distribución General de la Corte de Lima. Un sorteo aleatorio definirá qué otro juzgado constitucional analizará ahora la admisibilidad del reclamo.

Cabe recordar que la Municipalidad de Lima presentó además una demanda competencial ante el Tribunal Constitucional por este mismo caso.

Municipalidad de Lima se pronuncia

La Municipalidad Metropolitana de Lima emitió un comunicado oficial sobre el estado actual de la acción de amparo. El documento confirma que el proceso inició formalmente el pasado 30 de abril ante la Corte Superior.

🔴 #Comunicado | La Municipalidad Metropolitana de Lima pone en conocimiento de la opinión pública lo siguiente: pic.twitter.com/mLjiXgfr67 — Municipalidad de Lima (@MuniLima) May 6, 2026

La institución informó que la demanda pasó al Quinto Juzgado Constitucional tras la redistribución judicial. El juez Jorge Luis Ramírez Niño de Guzmán calificará el recurso en los próximos días.