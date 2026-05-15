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Rafael López Aliaga sí debería jurar como senador, dijo Katherine Ampuero. (El Comercio)
Rafael López Aliaga sí debería jurar como senador, dijo Katherine Ampuero. (El Comercio)
Por Redacción EC

Katherine Ampuero, virtual senadora electa de Renovación Popular, dijo en “Siempre a las ocho” con Milagros Leiva que el candidato presidencial de su partido, Rafael López Aliaga, sí debería jurar como congresista elegido.

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