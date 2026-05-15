Katherine Ampuero, virtual senadora electa de Renovación Popular, dijo en “Siempre a las ocho” con Milagros Leiva que el candidato presidencial de su partido, Rafael López Aliaga, sí debería jurar como congresista elegido.

“Rafael debe o debería juramentar porque muchos peruanos han votado por él, quieren ser representados por este Congreso por él y creo que hoy nos toca esa gran responsabilidad de representarlos”, comentó este viernes.

Pese a esto, dijo que ella respetará cualquier decisión que tome López Aliaga y la va a apoyar, aunque insistió en que su opinión personal es que sí debe jurar al cargo.

La exprocuradora resaltó la importancia de que la virtual bancada que tendrá Renovación Popular actúe desde el próximo Parlamento en defensa de los intereses de los votantes que los eligieron.

“Hoy más que nunca nuestro país y nuestros votantes necesitan de nosotros para dar la lucha en el Congreso de la República. Ese compromiso, al menos mis votantes, yo lo tengo y pienso cumplir todas mis promesas de campaña, continuar con esa labor de fiscalización porque frente a lo que quizá nos toque vivir con el que salga elegido como presidente de la República, el país más que nunca nos necesita”, resaltó.

Ampuero sí respaldó los cuestionamientos contra el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) luego que este anunciara que el 17 de mayo proclamará los resultados de las elecciones presidenciales sin antes haber dado resultados de la auditoría al sistema electoral y a la labor de la ONPE.

“Te pueden engañar a ti o a mí pero no al ente encargado de fiscalizar que haga bien su trabajo. El JNE es tan responsable como lo es la ONPE. Aquí, si está investigado el exjefe de la ONPE, también tiene que estar igualmente investigado el presidente del JNE, Roberto Burneo. Él no se puede lavar las manos”, comentó para luego recordar que esta labor recae en el fiscal de la Nación, Tomás Gálvez, sobre quien dijo sentir “sorpresa y decepción” por no haber abierto investigación contra el juez supremo.