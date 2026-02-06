La candidata presidencial de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, afirmó que a diez semanas y media para que se lleve cabo la primera vuelta de las elecciones generales del 2026, su partido político considera que el mandatario José Jerí “debe seguir” en el cargo.

Durante la presentación de su lista de candidatos a diputados en el distrito de San Juan de Lurigancho, la lideresa del fujimorismo reiteró que su agrupación política mantiene su posición de que solo un “hecho de flagrancia” le haría cambiar de opinión.

“Nosotros nos mantenemos en la misma línea desde que hemos emitido el comunicado del partido. Hemos señalado claramente que de haber un hecho de flagrancia, la posición del partido cambiará. Sin embargo, diez semanas y media para que se lleven las elecciones de primera vuelta, nosotros creemos que el señor Jerí debe seguir a cargo”, expresó.

“Si hubiese un cambio, el secretario general de nuestro partido hará la convocatoria correspondiente para conversarlo con la bancada y se realice la votación si es que hubiese un cambio de posición”, agregó.

Fujimori Higuchi lamentó que la actual campaña se vea afectada por la actitud “poco transparente” de Jerí Oré y recordó que el Congreso, el Ministerio Público y la Contraloría General de la República ya investigan las denuncias contra el jefe de Estado.

“Sin duda son muy preocupantes cada una de estas denuncias, pero también es importante señalar que el Congreso de la República, el Ministerio Público y la Contraloría ya están haciendo las investigaciones del caso”, subrayó.

“Realmente lamentamos que esta campaña se vea empañada por las acciones poco transparente del presidente Jerí. Esperamos que cada una de estas oportunidades que tenemos los candidatos se nos dé la oportunidad de hablar de las propuestas que los ciudadanos están esperando”, agregó.

Consultada respecto a que Fuerza Popular mantiene a José Jerí en el poder, igual que en el caso de la vacada Dina Boluarte, Keiko Fujimori remarcó: “Rechazo este tipo de declaraciones, nosotros lo que estamos haciendo es tener una postura de madurez y si bien es cierto este actuar es poco transparente, también creemos que si hubiese un hecho de flagrancia, recién allí nosotros podríamos cambiar nuestra postura”.

En ese sentido, enfatizó que Jerí Oré tiene “dos responsabilidades muy grandes” en el poco tiempo que le queda de gestión: desarrollar el proceso electoral y traer un poco de seguridad en medio de la situación que vive el país.

“[Le diría] que se enfoque en estas dos opciones y responsabilidades que tiene, sobre todo en el tema de seguridad”, sentenció.